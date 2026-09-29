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Alias Araña se declaró no culpable en Estados Unidos: hay fecha para la segunda audiencia

El cabecilla de los Comandos de Frontera fue extraditado el pasado viernes 25 de septiembre.

Extradición de alias Araña.
Extradición de alias Araña. Foto: Policía Nacional.

Nicolás Martínez Sánchez

septiembre 29 de 2026
02:38 p. m.
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Geovany Andrés Rojas, conocido con el alias de Araña, compareció el lunes 28 de septiembre ante una corte federal de San Diego, California. Esta fue la primera audiencia después de que lo extraditaran.

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Durante la madrugada y mañana del viernes 25 de septiembre, se llevó a cabo la extradición del cabecilla de los Comandos de Frontera de las disidencias de las Farc, facción de la Segunda Marquetalia.

¿Quién es alias Araña?

A ‘Araña’ lo habían capturado en febrero de 2025, cuando hacía parte de los diálogos que el gobierno estaba llevando a cabo con los grupos armados. No obstante, tenía circular roja de Interpol, por lo cual fue arrestado.

Rojas había sido gestor de paz, pero luego de que se dieran por terminados los diálogos con este y otros grupos armados, se reactivaron el resto de las órdenes de captura.

El cabecilla fue llevado a la cárcel La Picota y a primera hora del 25 de septiembre comenzó el traslado hacia la base militar de Catam. Desde ahí, salió hacia Barranquilla, en donde se encontraba el presidente Abelardo de la Espriella, quien le dio unas palabras antes de la extradición.

¿Cuándo comenzará el juicio contra Araña?

Finalmente, ‘Araña’ aterrizó en California, Estados Unidos; y quedó en manos de las autoridades norteamericanas. Lo señalan por el narcotráfico que controló en la frontera de Colombia con Ecuador, concretamente en los departamentos de Putumayo, Amazonas y Nariño.

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Durante la primera audiencia en suelo estadounidense, ‘Araña’ se declaró no culpable de los cargos. La defensa, además, aceptó que él permanezca detenido mientras sigue el proceso, por lo que la corte determinó que no habrá fianza para que quede libre.

La siguiente audiencia será a las 10:00 a. m. del próximo 19 de octubre ante la jueza Marilyn L. Huff. En este día podría anunciarse la fecha para el inicio formal del juicio.

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