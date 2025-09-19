CANAL RCN
Internacional

EE.UU. detiene temporalmente nuevas solicitudes de Green Card: fecha de cuándo puede solicitarla

La medida afecta a miles de inmigrantes que buscan la residencia en este país.

¿Tiene la Green Card de Estados Unidos?
Foto: Freepik

Noticias RCN

septiembre 19 de 2025
10:55 a. m.
La Green Card o Tarjeta de Residente Permanente en Estados Unidos es un documento que otorga el derecho a vivir y trabajar permanentemente en el país, aunque no otorga la ciudadanía. Los requisitos y el proceso para obtenerla varían según cada caso, pero las vías comunes incluyen el patrocinio familiar por un ciudadano o residente, una oferta de empleo, o ser refugiado o asilado.

Ante la magnitud de este documento, desde el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), se anunció la suspensión de la entrega de este bajo la categoría EB-5, destinada a migrantes inversionistas.

Estados Unidos toma radical decisión con visas de extranjeros: esta es la razón
RELACIONADO

Una de las razones de esta suspensión de la entrega de este se da por alcanzar el límite permitido por año para entregar de visas.

El Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés) informó que en el mes de septiembre agotó la cantidad de visas disponibles en la categoría sin reserva.

¿Qué otras opciones hay ante la suspensión de visa EB-5?

Si no califica para la visa de inversión EB-5, existen otras opciones, incluyendo visas de trabajo permanente como las EB-1, EB-2 y EB-3, que se basan en habilidades extraordinarias, trabajos especializados u ocupaciones de alta demanda, y visas de no inmigrante para inversionistas como la E-2 (si el país tiene tratado), profesionales como la H-1B, o para trabajadores temporales en diversos campos.

  • E-2: Visa de inversionista por tratado, para ciudadanos de países que tienen tratados de comercio y navegación con EE. UU. No requiere un monto fijo de inversión, pero sí una inversión sustancial de fondos propios y la creación de un negocio.
  • H-1B: Para profesionales que tienen un título universitario y un trabajo especializado ofrecido por un empleador estadounidense.
