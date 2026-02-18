Jefe de la Policía española renunció a su cargo tras acusaciones por agresión sexual

El jefe operativo de la Policía Nacional española, José Ángel González Jiménez, renunció a su cargo tras ser señalado por presunta agresión sexual a una subalterna.

Otro comisario jefe fue apartado de su cargo también por, al parecer, coaccionar a la víctima para que guarada silencio.

Denuncia por agresión sexual en la cúpula policial española

La denuncia fue interpuesta por el presunto delito de agresión sexual, por parte de la mujer con la que González habría sostenido por largo tiempo una relación consentida.

Sin embargo, al finalizar dicha relación, el comisario jefe habría llevado a la mujer a la residencia oficial de la Dirección General de la Policía, la cual pertenece al Ministerio del Interior, para abusar sexualmente de ella.

En la denuncia, la mujer aseguró que fue violada por el jefe inspector en hechos ocurridos en abril de 2025, cuando después de una comida González la llevó hasta la residencia oficial y usó la violencia para "romperle la ropa y penetrarla".

Renuncias y cuestionamientos al Gobierno

Este caso es especialmente delicado para el Gobierno de Sánchez, que hace bandera de la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Además, ocurre después de que el Partido Socialista de Sánchez se viera sacudido a finales de 2025 por una serie de casos de acoso sexual, que provocaron la dimisión de varios responsables locales y regionales.

El jefe de Policía renunció a su cargo después de que se conocieron los cargos en su contra, además, el gobierno relevó a su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, quien también estaría implicado en los hechos.

La oposición española también ha pedido la renuncia del ministro del Interior, a quien cuestionan por no haber actuado antes y por no tener bajo control el accionar de su cúpula policial.