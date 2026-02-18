CANAL RCN
Internacional Video

Jefe de la Policía española renunció a su cargo tras acusaciones por agresión sexual

José Ángel González Jiménez fue denunciado por presuntamente violar a una subalterna en abril de 2025.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
01:16 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El jefe operativo de la Policía Nacional española, José Ángel González Jiménez, renunció a su cargo tras ser señalado por presunta agresión sexual a una subalterna.

Tragedia en España: cinco adolescentes murieron en voraz incendio en el depósito de un edificio en Manlleu, Barcelona
RELACIONADO

Tragedia en España: cinco adolescentes murieron en voraz incendio en el depósito de un edificio en Manlleu, Barcelona

Otro comisario jefe fue apartado de su cargo también por, al parecer, coaccionar a la víctima para que guarada silencio.

Denuncia por agresión sexual en la cúpula policial española

La denuncia fue interpuesta por el presunto delito de agresión sexual, por parte de la mujer con la que González habría sostenido por largo tiempo una relación consentida.

Sin embargo, al finalizar dicha relación, el comisario jefe habría llevado a la mujer a la residencia oficial de la Dirección General de la Policía, la cual pertenece al Ministerio del Interior, para abusar sexualmente de ella.

Más de 250.000 colombianos votarán en España en medio del nuevo proceso de regularización migratoria
RELACIONADO

Más de 250.000 colombianos votarán en España en medio del nuevo proceso de regularización migratoria

En la denuncia, la mujer aseguró que fue violada por el jefe inspector en hechos ocurridos en abril de 2025, cuando después de una comida González la llevó hasta la residencia oficial y usó la violencia para "romperle la ropa y penetrarla".

Renuncias y cuestionamientos al Gobierno

Este caso es especialmente delicado para el Gobierno de Sánchez, que hace bandera de la lucha por la igualdad y contra la violencia de género.

Además, ocurre después de que el Partido Socialista de Sánchez se viera sacudido a finales de 2025 por una serie de casos de acoso sexual, que provocaron la dimisión de varios responsables locales y regionales.

El jefe de Policía renunció a su cargo después de que se conocieron los cargos en su contra, además, el gobierno relevó a su mano derecha, el comisario Óscar San Juan, quien también estaría implicado en los hechos.

Colombia y España fortalecen la cooperación bilateral para luchar contra la trata de personas y los 'narcos invisibles'
RELACIONADO

Colombia y España fortalecen la cooperación bilateral para luchar contra la trata de personas y los 'narcos invisibles'

La oposición española también ha pedido la renuncia del ministro del Interior, a quien cuestionan por no haber actuado antes y por no tener bajo control el accionar de su cúpula policial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Artistas

Luto: murió de manera inesperada un querido actor de televisión

Ecuador

Ejército de Ecuador capturó a 'Camilo', presunto cabecilla de las disidencias de las Farc

Artistas

Murió la mente maestra de una reconocida y exitosa serie: la hallaron sin vida en medio de las grabaciones

Otras Noticias

Valle del Cauca

Disidencias de las Farc atacan con drones explosivos subestación de la Policía en Dagua, Valle del Cauca

La estructura Jaime Martínez detonó dos artefactos desde drones en el corregimiento El Queremal.

EPS

Organizaciones médicas denuncian crisis humanitaria tras la muerte de Kevin Acosta

En el comunicado, las asociaciones también pidieron respeto irrestricto por la confidencialidad de las historias clínicas.

Millonarios

Hubo una salida inesperada y de ÚLTIMA HORA en Millonarios: detalles

Automovilismo

Mundo Aventura se llena de motores: Bogotá vivirá 'Motos al Parque' con más de 15.000 asistentes

Medellín

Alternativa Film Festival llega a Medellín: buscan artistas colombianos para crear su imagen oficial del 2026