CANAL RCN
Deportes

El pasto del Campincito fue usado para reparar la grama de El Campín tras su grave deterioro

Un video con drone mostró lo que hicieron con el pasto de El Campincito para salvar El Campín.

Estadio El Campín
Foto: Portal Bogotá

Noticias RCN

febrero 11 de 2026
02:44 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín sigue en el centro de la polémica. Esta vez, no solo por su deterioro evidente en partidos pasados, sino por un video grabado con drone que reveló que el pasto del estadio auxiliar El Campincito fue retirado para ser sembrado en El Campín, generando indignación entre aficionados y periodistas.

En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá
RELACIONADO

En El Campín se iba a jugar un partido entre dos reconocidos colegios del norte de Bogotá

Las imágenes, difundidas en redes sociales por el periodista Henry ‘Bocha’ Jiménez, muestran con claridad el mal estado en el que quedó El Campincito, escenario deportivo cercano al ‘coloso de la 57’ y administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Este campo es clave para el fútbol bogotano, pues allí se disputan torneos aficionados, competencias de ligas femeninas, entrenamientos de equipos profesionales e incluso prácticas de clubes internacionales.

Pasto de El Campincito, el recurso para recuperar El Campín

Según se aprecia en el video del drone, El Campincito presenta amplias zonas sin grama, con tierra expuesta y superficies irregulares.

Posteriormente, las imágenes contrastan con lo que ocurre dentro del estadio El Campín, donde se observan camiones cargados con tierra y secciones de césped, extraídas del escenario auxiliar.

“Esto no es mantenimiento. Reparcharon la cancha con pedazos que quitaron del Campincito y los llevaron al estadio”, afirmó el periodista Henry ‘Bocha’ Jiménez en su publicación, lo que encendió el debate público sobre el manejo del césped.

Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan
RELACIONADO

Dimayor se fue contra Sencia: aplazaron el fútbol, pero los conciertos continúan

El deterioro del gramado principal se ha agravado por las constantes lluvias en Bogotá y la realización frecuente de conciertos. Incluso un matrimonio se realizó y además de ello, iba a ser utilizado para un partido entre dos colegios del norte de la capital colombiana, factores que han afectado seriamente la superficie de juego y provocado incluso la suspensión de partidos por parte de la Dimayor.

Video con drone, críticas y respuesta de los responsables del Campín

Tras la publicación del video, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos hacia SENCIA, empresa responsable a la operación del estadio. Frases como “qué vergüenza, ¿no que era un proceso híbrido?” o “50 % pasto dañado del Campín y 50 % del Campincito” reflejaron el descontento ciudadano.

Ante la controversia, Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa encargada del manejo del césped, explicó en diálogo con el periodista Sergio Llamas que los reemplazos se realizaron desde un vivero cercano. “Tuvimos tres zonas bastante impactadas. Los reemplazos se hicieron de manera efectiva, rápida y bajo todos los lineamientos”, aseguró.

Salamanca también detalló que se adelantaron procesos de oxigenación, compactación y fertilización, aprovechando una mejora climática que facilitó la recuperación del terreno. Esto permitió que Millonarios pudiera disputar su partido frente a Águilas Doradas este miércoles 11 de febrero, luego de tres encuentros suspendidos.

¿Cuál es la prioridad de Sencia en el Estadio El Campín? Mauricio Hoyos se pronunció
RELACIONADO

¿Cuál es la prioridad de Sencia en el Estadio El Campín? Mauricio Hoyos se pronunció

Sin embargo, las dudas persisten. El periodista Carlos Antonio Vélez reveló en Palabras Mayores que, según sus fuentes, no habría una inversión de fondo en la grama, debido a la eventual demolición del estadio.

"No lo van a arreglar. No le van a meter un peso. Ni un peso van a meter ahí porque ellos van a tumbar ese estadio, ¿para qué van a enterrar plata?”, comentó Vélez.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

James Rodríguez

James reveló verdadera razón para irse del Bayern: ¡tenía acuerdo con otro equipo!

Frank Fabra

Frank Fabra hizo a un lado la polémica y firmó con Independiente Medellín

Radamel Falcao García

“Falcao es un grande a nivel mundial”: Alfredo Morelos elogió la categoría del ‘Tigre’

Otras Noticias

Redes sociales

Director de Instagram niega la noción de "adicción clínica" a las redes sociales durante juicio contra Google y Meta

Mosseri fue la primera figura importante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes.

Dólar

El dólar volvió a subir en Colombia: así cerró HOY, miércoles 11 de febrero

El dólar cerró al alza en Colombia este 11 de febrero de 2026. Conozca el precio oficial, la TRM y cómo se movió la divisa hoy en el mercado.

Inseguridad en Bogotá

Se habría robado dos celulares con un cuchillo en Engativá: fue capturado y enviado a la cárcel

Alimentos

La importancia de alimentarse bien para tener un correcto desempeño laboral: esto dicen los expertos

Yeison Jiménez

Nuevo comunicado de la familia y el equipo de trabajo de Yeison Jiménez: se tomó una decisión