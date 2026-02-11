El pasto del Campincito fue usado para reparar la grama de El Campín tras su grave deterioro

El estado del césped del estadio Nemesio Camacho El Campín sigue en el centro de la polémica. Esta vez, no solo por su deterioro evidente en partidos pasados, sino por un video grabado con drone que reveló que el pasto del estadio auxiliar El Campincito fue retirado para ser sembrado en El Campín, generando indignación entre aficionados y periodistas.

Las imágenes, difundidas en redes sociales por el periodista Henry ‘Bocha’ Jiménez, muestran con claridad el mal estado en el que quedó El Campincito, escenario deportivo cercano al ‘coloso de la 57’ y administrado por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Este campo es clave para el fútbol bogotano, pues allí se disputan torneos aficionados, competencias de ligas femeninas, entrenamientos de equipos profesionales e incluso prácticas de clubes internacionales.

Pasto de El Campincito, el recurso para recuperar El Campín

Según se aprecia en el video del drone, El Campincito presenta amplias zonas sin grama, con tierra expuesta y superficies irregulares.

Posteriormente, las imágenes contrastan con lo que ocurre dentro del estadio El Campín, donde se observan camiones cargados con tierra y secciones de césped, extraídas del escenario auxiliar.

“Esto no es mantenimiento. Reparcharon la cancha con pedazos que quitaron del Campincito y los llevaron al estadio”, afirmó el periodista Henry ‘Bocha’ Jiménez en su publicación, lo que encendió el debate público sobre el manejo del césped.

El deterioro del gramado principal se ha agravado por las constantes lluvias en Bogotá y la realización frecuente de conciertos. Incluso un matrimonio se realizó y además de ello, iba a ser utilizado para un partido entre dos colegios del norte de la capital colombiana, factores que han afectado seriamente la superficie de juego y provocado incluso la suspensión de partidos por parte de la Dimayor.

Video con drone, críticas y respuesta de los responsables del Campín

Tras la publicación del video, las redes sociales se llenaron de comentarios críticos hacia SENCIA, empresa responsable a la operación del estadio. Frases como “qué vergüenza, ¿no que era un proceso híbrido?” o “50 % pasto dañado del Campín y 50 % del Campincito” reflejaron el descontento ciudadano.

Ante la controversia, Juan Carlos Salamanca, gerente de Equiver, empresa encargada del manejo del césped, explicó en diálogo con el periodista Sergio Llamas que los reemplazos se realizaron desde un vivero cercano. “Tuvimos tres zonas bastante impactadas. Los reemplazos se hicieron de manera efectiva, rápida y bajo todos los lineamientos”, aseguró.

Salamanca también detalló que se adelantaron procesos de oxigenación, compactación y fertilización, aprovechando una mejora climática que facilitó la recuperación del terreno. Esto permitió que Millonarios pudiera disputar su partido frente a Águilas Doradas este miércoles 11 de febrero, luego de tres encuentros suspendidos.

Sin embargo, las dudas persisten. El periodista Carlos Antonio Vélez reveló en Palabras Mayores que, según sus fuentes, no habría una inversión de fondo en la grama, debido a la eventual demolición del estadio.

"No lo van a arreglar. No le van a meter un peso. Ni un peso van a meter ahí porque ellos van a tumbar ese estadio, ¿para qué van a enterrar plata?”, comentó Vélez.