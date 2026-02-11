Esto dijo Milena López al recordar a Jota Mario Valencia años después

El legado de 'Jota' Mario Valencia sigue vivo en la memoria de la televisión colombiana y en quienes compartieron con él una de las etapas más recordadas de la televisión.

Así lo expresó Milena López, una de las presentadoras que hizo parte del emblemático programa matutino Muy buenos días, al recordar con afecto al comunicador y resaltar el impacto que tuvo en su vida profesional y personal.

Las declaraciones se dieron durante su participación en el pódcast Detrás del Like, donde Milena López habló abiertamente sobre su paso por el programa del Canal RCN y la huella que dejó Jota Mario, director y conductor del espacio que durante años acompañó las mañanas de millones de colombianos.

Milena López habló de Jota Mario Valencia con gratitud y admiración

Muy buenos días fue el programa de entretenimiento más exitoso de la televisión nacional en aquella época. Bajo la conducción de Jota Mario Valencia, el espacio se consolidó como una ventana de cercanía, humor y humanidad, y contó con la participación de presentadoras como Laura Acuña, Jessica Cediel, Adriana Betancur, Milena López, entre otras presentadoras quienes encontraron allí una escuela profesional y personal.

En el pódcast, Milena López expresó que su recuerdo de Jota Mario está marcado por el agradecimiento. Con un tono sereno y positivo, aseguró que el presentador fue clave para su crecimiento en los medios y para las oportunidades que ha tenido a lo largo de los años.

Lo único que tengo que decir son cosas buenas. Yo estoy muy agradecida. Cada vez que tengo que cerrar un negocio o hacer un cobro, es gracias a Muy buenos días. La gente me busca y me llama porque hice parte de ese programa, afirmó.

Jota Mario Valencia, recordado por su calidez, cercanía con el público y trato humano con sus compañeros, falleció tras enfrentar varios problemas de salud.

Sin embargo, su recuerdo sigue intacto entre colegas y televidentes, quienes continúan valorando su aporte a la televisión colombiana.

El legado de Muy buenos días y la huella humana de Jota Mario

Milena López también destacó que el cierre de Muy buenos días no significó el fin de los lazos construidos entre sus integrantes.

Por el contrario, con el paso del tiempo mantuvieron el contacto, demostrando que la relación que nació en el set trascendió las cámaras.

Todo lo que yo tengo hoy, lo que soy como persona y como profesional, en muchos sentidos se lo debo a él, expresó la presentadora, subrayando la influencia positiva que Jota Mario tuvo en su formación.

Durante la conversación, López resaltó la importancia de reconocer los procesos y honrar a quienes abrieron caminos. Según explicó, el cariño del público y el reconocimiento que aún recibe están directamente ligados a su paso por el programa matutino.

Siempre que puedo, digo que fue porque estuve en Muy buenos días. Hay generaciones que no lo vieron y me da pesar, porque era un programa muy bonito, muy cercano, añadió.

Finalmente, Milena López agradeció que el público continúe recordando tanto el programa como a Jota Mario Valencia, una figura que dejó una marca profunda en la historia de la televisión nacional.

“Agradezco mucho que todavía me tengan en cuenta”, concluyó, reafirmando que el legado del presentador sigue vigente, no solo por su trabajo, sino por la calidad humana que dejó en quienes lo conocieron.