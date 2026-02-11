CANAL RCN
Colombia

Rescatista con más de 20 animales bajo su cuidado solicita ayuda tras inundaciones en Córdoba

Por medio de la fundación 'Huellitas Callejeras Barranquilla' se está recolectando la ayuda para reconstruir el hogar de estos animales.

Foto: IG @huellitascj
Noticias RCN

febrero 11 de 2026
03:29 p. m.
En Colombia, las fuertes lluvias que han dejado múltiples municipios afectados por feroces inundaciones que hoy los mantienen bajo el agua.

Ante el desolador panorama, los animales representan otra cara de la tragedia ya que son miles de especies las que se han visto afectadas por las torrenciales lluvias y que, durante varias semanas, han luchado por sobrevivir.

Rescatista solicita ayuda para más de 20 animales en Córdoba

Por medio de las redes sociales de la fundación 'Huellitas Callejeras Barranquilla' se dio a conocer la historia de Gustavo, un hombre humilde que, con sus esfuerzos, construyó hace 30 años un hogar en el que vive junto a 13 perros, 6 gatos, 3 cerdos, gallinas, entre otras aves.

Durante la creciente, el hogar de Gustavo quedó destruido por lo que él y sus mascotas quedaron desamparados al borde de la carretera. Sin embargo, el amor por sus animales fue más fuerte que la adversidad ya que el hombre decidió quedarse con estos y así solicitar ayudas.

“Gustavo ha rescatado a muchos perritos y gatitos que abandonan en la carretera, a pesar de que su vida es muy humilde, su prioridad son los animales”, precisó la fundación.

Por esto, hoy se están recolectando distintas ayudas para poder reconstruir el hogar del hombre, alimentar a sus animales y solventar las necesidades más básicas de estos. Algunos de los materiales que se necesitan son: bloques, ladrillo, cemento, varillas, láminas zinc, gravilla, estuco, pintura y alambres.

Otras de las necesidades del rescatista corresponden a los objetos materiales que, a causa de la inundación, quedaron destruidos por completo, tales como: colchón, electrodomésticos de uso vital, ropa en buen estado, sábanas, cobijas, utensilios cocina, estufa eléctrica, inodoro, lavamanos. Para sus mascotas se requieren camas, platos, correas, medicamentos, alimentos y vacunas.

Fundación solicita ayuda para los animales en Córdoba

Dentro de los damnificados se encuentran cientos de familias, quienes, pese a perderlo todo, decidieron huir en compañía de sus mascotas de compañía.

Por esto, la fundación 'Huellitas Callejeras Barranquilla' se encuentra liderando una estrategia para llevar, a cada una de estas familias, kits para mascotas que contienen alimento, platos, correas, camas, agua, entre otros elementos.

