Modelo colombiana admite que lavó más de 30 millones de dólares del narcotráfico

La colombiana Valentina Forero Álvarez, de 33 años y residente en Armenia, Quindío, se declaró culpable del delito de conspiración para cometer lavado de dinero ante una corte federal en Atlanta, Estados Unidos.

Según la acusación presentada por la Fiscalía estadounidense, la mujer dirigía una organización criminal transnacional que habría canalizado más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico a través del sistema financiero de ese país.

De acuerdo con la información expuesta en audiencia, Forero Álvarez coordinaba una red de correos humanos que viajaban desde Colombia hacia Estados Unidos con visas de turismo. Estas personas realizaban múltiples recogidas de dinero en efectivo —producto de ventas ilegales de narcóticos— en distintas ciudades del país, para luego depositarlo en cuentas bancarias asociadas a empresas fachada o negocios vinculados al mercado cambiario no regulado.

Cómo operaba la red de lavado de dinero

La investigación detalla que los depósitos se efectuaban en sucursales bancarias de Georgia y al menos otros 14 estados. Los correos, bajo instrucciones directas de la acusada y sus asociados, realizaban consignaciones en ventanilla para introducir grandes sumas de efectivo al sistema financiero formal.

Durante el proceso investigativo, agentes federales incautaron más de 4,8 millones de dólares en dinero presuntamente vinculado al tráfico de drogas. Además, determinaron que las cuentas abiertas por los correos de la organización recibieron más de 31 millones de dólares en depósitos en efectivo, incluyendo cerca de 2,9 millones de dólares consignados en el Distrito Norte de Georgia.

Proceso judicial y posible condena

Valentina Forero Álvarez se declaró culpable el 9 de febrero de 2026 y permanece bajo custodia federal. La sentencia será dictada en una fecha posterior por el juez federal Steven D. Grimberg.

El delito de conspiración para lavado de activos contempla una pena máxima de 20 años de prisión, multa de hasta el doble del valor de los fondos lavados, hasta tres años de libertad supervisada y la incautación de bienes vinculados al delito.

El caso es investigado por Homeland Security Investigations (HSI) y está a cargo de los fiscales federales Jeffrey Brown y Nicholas L. Evert. Hace parte de la iniciativa nacional denominada Operation Take Back America, orientada a desarticular organizaciones criminales transnacionales y redes asociadas al narcotráfico y otros delitos federales.