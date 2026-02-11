CANAL RCN
Internacional

Director de Instagram niega la noción de "adicción clínica" a las redes sociales durante juicio contra Google y Meta

Mosseri fue la primera figura importante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes.

Foto: Freepik

Noticias RCN

AFP

febrero 11 de 2026
02:38 p. m.
El director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, rechazó la noción de "adicción clínica" a las redes sociales y habló en cambio de "uso problemático" durante un juicio a Google y Meta que busca determinar si las plataformas se diseñaron deliberadamente para causar adicción a niños.

Meta, la empresa matriz de Instagram y Facebook, y YouTube, propiedad de Google, se sientan en el banquillo acusadas de haber diseñado sus plataformas con el fin de atrapar la atención de los usuarios para beneficio de las compañías. El fallo de este caso creará jurisprudencia para las decenas de procesos legales que enfrentan las redes sociales.

Lo que dijo Mosseri durante el interrogatorio

"Es importante diferenciar entre adicción clínica y uso problemático", afirmó Mosseri cuando era interrogado por el abogado de la parte demandante, Mark Lanier.

"Estoy seguro de que dije que era adicto a una serie de Netflix cuando la vi de un tirón hasta muy tarde una noche, pero no creo que sea lo mismo que una adicción clínica", añadió.

Un juicio con implicaciones para Silicon Valley

El concepto de adicción es la clave en este juicio, que se centra en la denuncia de una mujer de 20 años, identificada como Kaley G. M., quien dice haber sufrido daños mentales graves por las redes sociales.

G. M. relató que empezó a usar YouTube a los seis años y se unió a Instagram a los 11, antes de pasar a Snapchat y TikTok dos o tres años más tarde.

Mosseri fue la primera figura importante de Silicon Valley en comparecer ante el jurado de doce integrantes. Allí también rechazó la idea de que Meta antepusiera sus beneficios a la seguridad de sus usuarios: "Proteger a los menores a largo plazo es incluso bueno para el negocio y para los beneficios", afirmó.

Está previsto que Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, comparezca el 18 de febrero, y un día después, el 19, lo haga el jefe de YouTube, Neil Mohan.

