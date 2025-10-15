Ejecutan en Misisipi a un hombre por violación y asesinato: tercera pena de muerte en EE. UU. esta semana

Un hombre de Misisipi condenado por violación y asesinato fue ejecutado mediante inyección letal el miércoles, en la tercera ejecución en Estados Unidos esta semana.

Charles Crawford, de 59 años, fue condenado a muerte por la violación y asesinato en 1994 de Kristy Ray, una estudiante universitaria de 20 años.

Estados Unidos registra su semana más activa en ejecuciones desde 2013

Su ejecución se llevó a cabo a las 18H00 locales (23H00 GMT) en la Penitenciaría Estatal de Misisipi.

Otros dos condenados a muerte fueron ejecutados el martes en Florida y Misuri, también con inyección letal.

Otra ejecución está programada para este viernes.

Se trata de Richard Djerf, de 55 años, quien será ejecutado en Arizona por los brutales asesinatos en 1993 de cuatro miembros de una familia de Phoenix.

Este año ha habido 38 ejecuciones en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2013, cuando se ejecutaron 39 reclusos.

Florida lidera ejecuciones en EE. UU. mientras 23 estados ya abolieron la pena de muerte

Florida ha realizado la mayor cantidad de ejecuciones (14). Le siguen los estados de Texas (5), Carolina del Sur (4) y Alabama (4).

Treinta y dos de ellas se han llevado a cabo mediante inyección letal, dos por fusilamiento y cuatro por hipoxia de nitrógeno.

La pena de muerte ha sido abolida en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres (California, Oregón y Pensilvania) tienen moratorias vigentes.