El conmovedor mensaje de la viuda de Charlie Kirk: reveló detalles del asesinato

Miles de personas se congregaron en el Estadio State Farm de Glendale, Arizona, para rendir homenaje a Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, asesinado el 10 de septiembre.

En un discurso que conmovió a la audiencia, habló Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, no solo recordó el legado de su esposo, sino que también ofreció un mensaje de perdón hacia el presunto asesino.

Miré directamente el cuerpo asesinado de mi esposo. Vi la herida que le quitó la vida. Sentí todo lo que se espera sentir. Sentí conmoción. Sentí horror y un dolor que ni siquiera sabía que existía, pero había algo más. Incluso muerta, pude ver al hombre que amo. Vi esa única cana en un lado de su cabeza, de la que nunca le conté. Ahora lo sabe. Perdona, cariño, te lo digo ahora.

El discurso de Erika Kirk, esposa de Charlie Kirk

Erika Kirk agradeció a la multitud por su apoyo y comenzó su intervención con una cita bíblica, Isaías 6:8, una de las favoritas de su esposo: "Aquí estoy, Señor. Envíame a mí".

Con la voz quebrada por la emoción, rememoró un momento privado tras una conferencia en la que le expresó su preocupación por la entrega total de su marido a su misión, advirtiéndole que Dios escucharía su llamado. Sus palabras adquirieron un nuevo y doloroso significado tras la trágica muerte.

La viuda, en un testimonio de fe, también reflexionó sobre el joven de 22 años, Tyler Robinson, acusado de la muerte de su esposo.

"Charlie Kirk quería salvar a jóvenes como aquel que le quitó la vida", expresó.

En un acto de perdón que resonó en todo el recinto, añadió: "Nuestro Salvador dijo: 'Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen'. A ese joven... lo perdono". Este gesto demostró la profunda convicción religiosa que compartía con su esposo.

Viuda de Charlie Kirk habló públicamente

"Después de que Charlie terminó, me encontré con él detrás del escenario y hablé con él... Le dije: 'Charlie, cariño, por favor, háblame la próxima vez antes de decir eso porque cuando dices algo así, hay tanto poder en ese versículo... Dios te tomará en cuenta, y así lo hizo"

Durante su emotivo discurso, Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk habló sobre la vida personal de su esposo, revelando detalles íntimos de su matrimonio.

Mencionó que, a pesar de los constantes viajes, mantuvieron fuerte su relación gracias a un ritual secreto: las notas de amor.

"Todos los sábados, Charlie me escribía una carta y nunca faltaba un sábado", reveló.

En cada nota, le contaba lo más destacado de su semana y terminaba con la misma pregunta: "¿Por favor, dime cómo puedo servirte mejor como esposo?".

Este conmovedor detalle pintó un retrato de Charlie Kirk más allá de la figura pública, mostrando su compromiso con su familia y su fe.

"Charlie murió con un trabajo incompleto, pero no con asuntos pendientes", dijo. "Y lo extrañaré. Lo extrañaré muchísimo. Porque nuestro matrimonio y nuestra familia eran hermosos".

El discurso de Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, no solo fue un adiós, sino un tributo a la fe, el amor y el perdón en los momentos más oscuros.