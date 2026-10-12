Esto es lo que se sabe sobre la cirugía del papa León XIV: será operado de un nódulo pulmonar

El papa León XIV será hospitalizado este martes para someterse a una intervención quirúrgica por un nódulo en el pulmón, según confirmó el Vaticano. Aunque la Santa Sede no precisó la fecha exacta de la operación, el pontífice había adelantado el pasado domingo que el procedimiento estaba previsto para realizarse en los próximos días.

A sus 71 años, León XIV mantiene un buen estado de salud y es reconocido por su afición al deporte. La noticia representa el primer procedimiento médico de relevancia pública desde que asumió el pontificado hace diecisiete meses. De acuerdo con la oficina de prensa del Vaticano, los médicos calculan que el periodo de recuperación será de aproximadamente una semana.

La cirugía no afectaría la gira por América Latina

La estimación médica permitiría que el pontífice mantenga sin cambios su viaje programado a América Latina, previsto para comenzar el próximo 6 de noviembre. La gira, que se extenderá durante 11 días, incluye visitas a Uruguay, Argentina y Perú.

Este último país tiene un significado especial para León XIV, quien trabajó allí durante dos décadas como misionero y obtuvo la ciudadanía peruana. Hasta el momento, el Vaticano no ha informado de modificaciones en la agenda papal debido a la intervención.

Los nódulos pulmonares son pequeñas masas de tejido que se forman en los pulmones. En la mayoría de los casos son benignos, aunque un reducido porcentaje puede corresponder a etapas tempranas de cáncer de pulmón. Generalmente, los nódulos pequeños no provocan síntomas y suelen detectarse de manera incidental durante exámenes realizados por otras razones médicas.

El Hospital Gemelli, la referencia médica de los papas

La operación se realizará en el Hospital Gemelli de Roma, considerado el principal centro médico de referencia para los pontífices. En ese mismo hospital recibió tratamiento el papa Francisco durante varias semanas antes de su fallecimiento en abril de 2025.

El Gemelli también ocupó un lugar destacado durante el pontificado de Juan Pablo II, quien fue atendido allí en nueve oportunidades. Con el paso de los años, el Vaticano acondicionó una suite especial para el papa en el último piso del complejo hospitalario, equipada con áreas de descanso, sala de reuniones para el equipo médico, cocina, baño y una pequeña capilla.

La intervención quirúrgica se realizará bajo anestesia general y requerirá la intubación del paciente para garantizar su respiración durante el procedimiento. Entretanto, la Santa Sede mantiene expectativa sobre la evolución médica del pontífice y los detalles definitivos de la cirugía.