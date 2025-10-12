“Ella no descansará hasta liberar a Venezuela”: conmovedor mensaje de la hija de María Corina Machado
Este medio logró conversar con la hija de la opositora María Corina Machado tras recibir el premio Nobel de Paz.
11:23 a. m.
Este miércoles 10 de diciembre el premio Nobel de la Paz, concedido a la opositora venezolana María Corina Machado, fue entregado a su hija Ana Corina Sosa Machado en Oslo, en ausencia de la galardonada, que venía de camino, pero que no logró llegar a la ceremonia.
Premio Nobel de Paz fue entregado a la hija de María Corina Machado
Tras leer su discurso, en el que aseguró que hay que "estar dispuestos a luchar por la libertad" y denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo", este medio logró conversar con la hija de la opositora, Ana.
La joven aseguró que se sentía orgullosa de representar a su mamá y a su país en la lucha por la libertad. Además, dijo que para María Corina ha sido reconfortante sentir el apoyo de los venezolanos.
“Sé que para ella el sentir el abrazo y sentir que no estuvo sola nunca y que la apoyamos y que estamos todos apoyándonos es más lo más importante. Así que gracias (…) cuando supimos que no lograba llegar solo le dije que estoy orgullosa y que esperaba representarla bien, representar al país. Lo importante es que se cuide, estoy esperándola, la quiero abrazar. Me conmueve solo pensarlo”, aseguró.