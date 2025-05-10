CANAL RCN
Internacional

Veinte mercenarios colombianos están atrapados en Ucrania y piden ayuda para volver al país

Veinte ciudadanos colombianos denuncian que no se les permite salir del país tras unirse al Ejército de Ucrania.

Soldados en Ucrania (1)
FOTO: AFP

Noticias RCN

octubre 05 de 2025
10:27 p. m.
Un grupo aproximado de veinte colombianos ha denunciado estar atrapado en Ucrania tras haberse integrado a las fuerzas militares. La situación: no se les otorga la baja militar, no se les permite cruzar la frontera hacia Polonia, y temen por su seguridad.

Estas quejas se conocieron por videos enviados a sus familiares durante un traslado en autobús y que fue divulgado por El Tiempo. Este relato revela una mezcla de promesas incumplidas, restricciones físicas y ausencia de respaldo diplomático.

Detalles de la denuncia y circunstancias actuales

Intentos de salida por Polonia

  • Estaban saliendo de Ucrania, intentando atravesar la frontera hacia Polonia.
  • Fueron detenidos por el Ejército ucraniano mientras solicitaban la baja militar.

Condiciones de estancia y promesas incumplidas

  • Estando en una base militar fueron dejados “casi abandonados”.
  • Pasaportes retenidos y promesas de permitirles salir ese mismo día que no se cumplieron.
  • Algunos lograron cruzar, otros fueron trasladados de nuevo en autobús.

Testimonios y denuncias particulares

  • Uno de los ciudadanos señala: “la palabra ucraniana no vale … el presidente en Colombia o la Cancillería … se hagan responsables de nuestras vidas”.
  • Caso de Nanis Mayerli Rodríguez Castañeda, enfermera de combate, desaparecida. Su hermana Nelly Rodríguez afirma que le ofrecieron sueldo alto, bonos en misiones peligrosas, pero hubo retrasos y falta de cumplimiento inicial.

Implicaciones legales, humanitarias y el papel del Gobierno colombiano

  • Aspecto legal y militar: Los ciudadanos reclaman su derecho a dar la baja militar, lo que implicaría el reconocimiento oficial de su condición y les permitiría salir del país. Sin esa baja, permanecen sujetos a las órdenes de las fuerzas ucranianas, sin movilidad.
  • Derechos humanos y riesgo personal: Están preocupados por lo que les pueda pasar: detenciones arbitrarias, desapariciones, promesas rotas. Estas situaciones representan riesgos graves para su integridad.
  • Acción gubernamental necesaria: Intervención directa de la Cancillería de Colombia para establecer contacto diplomático.
