Veinte mercenarios colombianos están atrapados en Ucrania y piden ayuda para volver al país

Un grupo aproximado de veinte colombianos ha denunciado estar atrapado en Ucrania tras haberse integrado a las fuerzas militares. La situación: no se les otorga la baja militar, no se les permite cruzar la frontera hacia Polonia, y temen por su seguridad.

Estas quejas se conocieron por videos enviados a sus familiares durante un traslado en autobús y que fue divulgado por El Tiempo. Este relato revela una mezcla de promesas incumplidas, restricciones físicas y ausencia de respaldo diplomático.

Detalles de la denuncia y circunstancias actuales

Intentos de salida por Polonia

Estaban saliendo de Ucrania, intentando atravesar la frontera hacia Polonia.

Fueron detenidos por el Ejército ucraniano mientras solicitaban la baja militar.

Condiciones de estancia y promesas incumplidas

Estando en una base militar fueron dejados “casi abandonados”.

Pasaportes retenidos y promesas de permitirles salir ese mismo día que no se cumplieron.

Algunos lograron cruzar, otros fueron trasladados de nuevo en autobús.

Testimonios y denuncias particulares

Uno de los ciudadanos señala: “la palabra ucraniana no vale … el presidente en Colombia o la Cancillería … se hagan responsables de nuestras vidas”.

Caso de Nanis Mayerli Rodríguez Castañeda, enfermera de combate, desaparecida. Su hermana Nelly Rodríguez afirma que le ofrecieron sueldo alto, bonos en misiones peligrosas, pero hubo retrasos y falta de cumplimiento inicial.

Implicaciones legales, humanitarias y el papel del Gobierno colombiano