Veinte mercenarios colombianos están atrapados en Ucrania y piden ayuda para volver al país
Veinte ciudadanos colombianos denuncian que no se les permite salir del país tras unirse al Ejército de Ucrania.
10:27 p. m.
Un grupo aproximado de veinte colombianos ha denunciado estar atrapado en Ucrania tras haberse integrado a las fuerzas militares. La situación: no se les otorga la baja militar, no se les permite cruzar la frontera hacia Polonia, y temen por su seguridad.
Estas quejas se conocieron por videos enviados a sus familiares durante un traslado en autobús y que fue divulgado por El Tiempo. Este relato revela una mezcla de promesas incumplidas, restricciones físicas y ausencia de respaldo diplomático.
Detalles de la denuncia y circunstancias actuales
Intentos de salida por Polonia
- Estaban saliendo de Ucrania, intentando atravesar la frontera hacia Polonia.
- Fueron detenidos por el Ejército ucraniano mientras solicitaban la baja militar.
Condiciones de estancia y promesas incumplidas
- Estando en una base militar fueron dejados “casi abandonados”.
- Pasaportes retenidos y promesas de permitirles salir ese mismo día que no se cumplieron.
- Algunos lograron cruzar, otros fueron trasladados de nuevo en autobús.
Testimonios y denuncias particulares
- Uno de los ciudadanos señala: “la palabra ucraniana no vale … el presidente en Colombia o la Cancillería … se hagan responsables de nuestras vidas”.
- Caso de Nanis Mayerli Rodríguez Castañeda, enfermera de combate, desaparecida. Su hermana Nelly Rodríguez afirma que le ofrecieron sueldo alto, bonos en misiones peligrosas, pero hubo retrasos y falta de cumplimiento inicial.
Implicaciones legales, humanitarias y el papel del Gobierno colombiano
- Aspecto legal y militar: Los ciudadanos reclaman su derecho a dar la baja militar, lo que implicaría el reconocimiento oficial de su condición y les permitiría salir del país. Sin esa baja, permanecen sujetos a las órdenes de las fuerzas ucranianas, sin movilidad.
- Derechos humanos y riesgo personal: Están preocupados por lo que les pueda pasar: detenciones arbitrarias, desapariciones, promesas rotas. Estas situaciones representan riesgos graves para su integridad.
- Acción gubernamental necesaria: Intervención directa de la Cancillería de Colombia para establecer contacto diplomático.