Mercenario colombiano en Ucrania asegura que le prometieron 12 millones y solo recibió 65.000 pesos

El testimonio de un exmarino de Bucaramanga revela cómo reclutadores contactan a colombianos con falsas promesas de millonarios salarios para enlistarse en la guerra entre Rusia y Ucrania.

Soldados Ucranianos
FOTO: AFP

septiembre 27 de 2025
09:08 a. m.
Un exintegrante de la Marina colombiana denunció haber sido víctima de un engaño tras aceptar una supuesta oferta laboral en Ucrania. Según su relato, reclutadores lo contactaron a través de redes sociales como TikTok y le ofrecieron un pago mensual de 12 millones de pesos por unirse a las filas de soldados en medio del conflicto bélico.

El exmarino aseguró que viajó en julio desde Colombia hacia Ucrania, convencido de que recibiría un contrato formal y un salario estable. Sin embargo, según lo publicado por El Tiempo, desde su llegada solo ha recibido 65.000 pesos, una cifra que contrasta con lo prometido. El hombre describió el ambiente en el frente de batalla como “desolador” y afirmó que la experiencia se convirtió en una “trampa mortal”.

Las tácticas de reclutamiento: redes sociales y contratos falsos

De acuerdo con la investigación de El Tiempo, ciudadanos ucranianos en Bogotá habrían pagado los vuelos de los reclutas, bajo la promesa de que una vez firmado el contrato, recibirían los pagos acordados. Además, se les dijo que si llegaban a la “línea 2”, la OTAN complementaría sus ingresos.

Los supuestos contratos señalaban requisitos básicos como tener pasaporte y “ser consciente de que esto es una guerra y no un viaje turístico”. La oferta aseguraba que, si el combatiente permanecía al menos seis meses en la unidad asignada, no tendría que reembolsar los gastos de traslado.

Condiciones precarias en el frente

El exmarino relató en entrevista con El Tiempo que, al llegar, les retiraron equipos tecnológicos como radios y dispositivos antidrones, dejándolos únicamente con un fusil AK-47, munición limitada, sin agua ni comida suficiente. También denunció que presenció la muerte de un joven de 19 años tras el impacto de un misil, confirmando que “nunca estuvieron seguros”.

Actualmente, el hombre se encuentra en Polonia, trabajando para cubrir sus gastos básicos. Sin embargo, asegura que en Ucrania aún permanecen colombianos de Valledupar, Pasto y Bogotá, varios de ellos heridos o secuestrados. Hizo un llamado a la Cancillería de Colombia y al Gobierno Nacional para que intervengan y ayuden a repatriar a quienes siguen en riesgo.

