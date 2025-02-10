Se conocen los audios de pasajeros que iban en el tren en el que asesinaron a refugiada ucraniana en los EE. UU.

Ha pasado un mes desde el asesinato de Iryna Zarutska, una joven refugiada que, a sus 23 años, huyó de la guerra en Ucrania para establecerse en Charlotte (Carolina del Norte), y siguen conociéndose detalles sobre el ataque que acabó con su vida en un vagón de tren.

Con su homicida, DeCarlos Brown Jr., en prisión y a la espera de una condena que podría alcanzar la cadena perpetua o la pena de muerte, el Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) reveló los audios de los pasajeros del tren que, el 22 de agosto, se comunicaron con el sistema de emergencias: 911.

Ni el pánico, ni el desconcierto, ni la preocupación evitaron que los pasajeros auxiliaran a Iryna:

En la primera llamada que recibió el 911, uno de los pasajeros informó al sistema de emergencias de Charlotte: “Un hombre acaba de apuñalar a una mujer sin razón”.

Y cuatro o cinco llamadas más entraron, minutos después, para actualizar a los servicios de emergencias sobre lo ocurrido en el tren de la línea azul. En una de ellas, otro de los pasajeros informó: “(Iryna) Está el suelo del tren, rodeada de personas que intentan detener la hemorragia. Es joven y no parece reaccionar. La sangre es abundante”.

Brown, de 34 años, se quedó mirando la escena y fue, entonces, que los pasajeros pudieron advertir a las autoridades: “Una niña chica fue apuñalad en el tren. Creo que podría estar muerta y el hombre que lo hizo está ahí parado, en la rampa”.

Según se escucha en una de las llamadas, el homicida fue descrito como “un hombre afroamericano con rastas, camiseta negra, pantalones vaqueros azules y con una mano vendada”.

Uno de los pasajeros trató de seguir indicaciones por teléfono para salvar la vida de Iryna:

Incluso, entre las llamadas, se tiene el registro de la de un hombre que atendió a Iryna, pero la gravedad de sus heridas provocó que falleciera ese mismo día: “Parece joven… Creo que está muerta. No responde. Creo que la apuñalaron en la carótida. Hay mucha sangre. No tiene pulso. Creo que se ha ido”.

Brwon tenía múltiples anotaciones, había pasado largas temporadas en prisión y, de acuerdo con su familia, pensaba que el gobierno le había implantado un chip en el cerebro. Razón por la que habría atacado a la joven refugiada que, según dijo, estaba en el tren para escuchar sus pensamientos.