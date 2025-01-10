Oktoberfest fue suspendido por alerta de explosivos: es el festival de la cerveza más famoso del mundo

La Fiesta de la Cerveza u Oktoberfest de Múnich fue cerrada temporalmente este miércoles, 1 de octubre, como medida de precaución ante una amenaza de bomba relacionada con un trágico suceso ocurrido en el norte de la ciudad.

La alerta se originó en horas de la madrugada, cuando se reportaron explosiones dentro de una vivienda en llamas en un barrio residencial. La policía se presentó de inmediato en el lugar del incidente, donde también encontraron tres vehículos incinerados.

Según el cuerpo armado, se trató de una violenta disputa familiar en la que un hombre de 57 años atacó a su madre y a su hija, colocó explosivos en la vivienda y dejó que fuera consumida por el fuego.

El agresor falleció este miércoles, según las autoridades:

El presunto agresor fue hallado poco después, gravemente herido. Y murió más tarde ese día. Las autoridades confirmaron que llevaba consigo una mochila que contenía artefactos explosivos. Además, en las cercanías del domicilio fue encontrada una carta escrita por el atacante, con amenazas vagas de un atentado con explosivos y una mención directa al Oktoberfest.

Tras la amenaza, y por precaución, la policía ordenó el cierre temporal del recinto festivo en Theresienwiese, donde diariamente se congregan miles de personas. A través de su canal oficial en WhatsApp, las autoridades informaron que el área permanecería cerrada hasta las 5:00 de la tarde, mientras se evaluaba la seguridad del lugar.

La reapertura del festival fue programada para las 5:30:

La situación fue controlada horas después, y el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, anunció la reapertura del evento a las 5:30. “La policía comprobó la situación y dio el visto bueno”, publicó en su cuenta de Instagram.

El Oktoberfest 2025, que se celebra del 20 de septiembre al 5 de octubre, es considerado el mayor festival popular del mundo. Este año, la tradicional fiesta bávara ha recibido a más de 6,7 millones de visitantes, entre alemanes y extranjeros.