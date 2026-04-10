Vaticano desmiente supuestas amenazas del Pentágono por discurso del papa contra la guerra en Irán

La supuesta amonestación de un alto funcionario del Pentágono hacia el enviado del Vaticano por las críticas del papa León XIV a las políticas de Donald Trump ha sido desmentida de forma contundente.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, emitió un comunicado el viernes 10 de abril asegurando que "la versión presentada por algunos medios sobre esta reunión no se corresponde con la verdad de ninguna manera".

Se refiere, aunque nunca de manera directa, a una publicación del medio independiente Free Press que afirmaba que el gobierno estadounidense había reprendido a la Iglesia.

¿Qué decía la versión difundida por medios estadounidenses?

Según la información difundida originalmente, el subsecretario de Guerra encargado de Asuntos Políticos, Elbridge Colby, le habría advertido al entonces nuncio apostólico en Washington, el cardenal francés Christophe Pierre, que Estados Unidos "tiene el poderío militar para hacer lo que quiera" y que "la Iglesia haría mejor manteniéndose al margen".

Estas presuntas declaraciones habrían surgido como respuesta a la postura del papa León XIV —el primer pontífice estadounidense de la historia—, que mantiene una relación tensa con la administración Trump tras haberse manifestado en contra de la guerra en Irán y afirmar que rechaza las oraciones "de quienes hacen la guerra".

¿Qué dijo el Pentágono?

Por su parte, el Pentágono ya había calificado el jueves, 9 de abril, el reporte como algo "altamente exagerado y distorsionado", señalando que el encuentro del pasado 22 de enero fue, en realidad, una "conversación respetuosa y razonable".

La reunión, que tuvo lugar antes del estallido del conflicto en Irán, fue descrita por el Vaticano como parte de "los deberes habituales de representante del pontificio, lo cual brindó la oportunidad de intercambiar puntos de vistas en asuntos de interés mutuo".

A pesar de que el cardenal Pierre ya se encuentra jubilado, la controversia sobre lo ocurrido en el Pentágono obligó a ambas instituciones a aclarar que los hechos fueron, de alguna manera, "distorsionados”.