El jefe del comando sur de EE.UU. visitó Venezuela para hablar de seguridad y estabilización del país

El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan, visitó Caracas este miércoles 16 de febrero para reunirse con el gobierno interino de Venezuela encabezado por Delcy Rodríguez, quien asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en el marco de una operación militar estadounidense.

Donovan estuvo acompañado por el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire. Ambos se sentaron a la mesa con Rodríguez y sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López, y del Interior, Diosdado Cabello.

El Comando Sur en una publicación en redes sociales afirmó que "las discusiones se centraron en el entorno de seguridad, los pasos para garantizar la implementación del plan de tres fases del presidente Donald Trump, en particular la estabilización de Venezuela, y la importancia de la seguridad compartida en todo el hemisferio occidental", afirmó

El gobierno venezolano, por su parte, indicó que acordaron trabajar en una agenda de cooperación bilateral para combatir el tráfico de sustancias ilícitas, el terrorismo y la migración.

Este fue el viaje inaugural a América Latina de Donovan como jefe del Comando Sur. Antes de eso, ayudó a liderar las operaciones especiales del Ejército estadounidense en todo el mundo como el número 2 en el Comando de Operaciones Especiales.

Delcy Rodríguez también recibió al primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar

Además de la visita de funcionarios estadounidenses, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió con el primer ministro y jefe de la diplomacia de Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani.

El encuentro buscaba "profundizar la agenda bilateral y estratégica entre ambas naciones (...) Sirvió como escenario para la revisión detallada del mapa de cooperación integral que comparten Caracas y Doha", aseguró Miguel Pérez Pirela, ministro de Comunicaciones de Venezuela.

Tras la caída de Maduro, Estados Unidos ha dicho que está a cargo de Venezuela y diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo de ese país: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno de Rodríguez.

En ese contexto, este miércoles, Estados Unidos autorizó a la firma francesa Maurel&Prom a operar en Venezuela, sumándose así a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.