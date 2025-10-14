El mejor amigo de Regio Clown cargó contra Angie Miller: "Hambreada de fama"

El hallazgo de los cuerpos desmembrados de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown) en Cocotitlán, México, desató una ola de conmoción tanto en Colombia como en el mundo del entretenimiento latino.

Mientras las autoridades intentan esclarecer las causas del crimen, las redes sociales se han llenado de teorías y especulaciones sobre la vida personal de ambos artistas.

En ese contexto surgió una controversia adicional: las publicaciones de la actriz de cine para adultos Angie Miller, quien compartió fotografías y videos junto a B-King tras conocerse su fallecimiento, generando rumores de una supuesta relación sentimental entre ellos.

Rogelio Mastracci desmintió el vínculo sentimental

En una entrevista concedida al pódcast 'Más allá del silencio', conducido por Rafael Poveda, Rogelio Mastracci, mejor amigo de Regio Clown, decidió aclarar los rumores.

Según su testimonio, entre B King y Angie Miller no existía ninguna relación sentimental, sino un breve conocimiento de apenas cuatro días.

Ellos tenían cuatro días conociéndose; de esos, se habrán visto dos o tres días, porque B King lo que hacía era trabajar.

El allegado fue enfático al asegurar que las imágenes difundidas por la creadora de contenido fueron parte de una estrategia publicitaria y no reflejaban un vínculo real.

“Eso simplemente fue publicidad de Angie. Hay veces que las personas están hambreadas de fama, hambreadas de seguidores, hambreadas de muchas cosas”, añadió, marcando distancia frente a las insinuaciones que circularon en redes sociales.

Críticas por el momento de la publicación

Mastracci también cuestionó el momento en que Angie Miller compartió las fotos con el fallecido artista:

¿Por qué ella subió una foto con B King cuando fallece? ¿Por qué no antes? Él era un joven guapo, al igual que ella, se pudieron haber gustado, pero ¿por qué publicarlo justo cuando muere y se vuelve noticia?

Con esas palabras, el amigo de Regio Clown puso en duda la intención y autenticidad del gesto, sugiriendo que buscaba aprovechar la atención mediática tras el crimen.

Un entorno de incertidumbre y silencio

Durante la misma entrevista, Mastracci reveló que se encuentra oculto por razones de seguridad, debido al ambiente de temor que rodea la muerte de los dos artistas.

“Uno siempre escucha cosas, pero hay veces que tenemos que hacer como tu compatriota Shakira: ciega, sorda y muda”, comentó, insinuando que conoce más detalles de los hechos pero prefiere no hablar para proteger su vida.

La desaparición de B-King y Regio Clown, ocurrida el 16 de septiembre en la zona de Polanco (Ciudad de México), y el posterior hallazgo de sus restos en Cocotitlán, mantienen a las autoridades mexicanas y colombianas en coordinación para esclarecer lo sucedido.