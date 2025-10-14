"Habría sido...": vidente hizo impactante 'interpretación' acerca de Regio Clown, el DJ que contrató a B-King

El crimen de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), sigue siendo materia de investigación en México.

Tanto el cantante como el DJ se desaparecieron el 16 de septiembre y, siete días después, la Fiscalía de México confirmó que sus cuerpos fueron hallados al lado de una carretera.

Hasta el momento, se ha conocido que ambos asistieron a un gimnasio ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, y que después se subieron a un Mercedes-Benz para asistir a una reunión.

Sin embargo, todavía se desconoce qué es lo que pasó desde que se subieron a ese vehículo y por qué terminaron sin vida.

En medio de esa coyuntura, Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas que más popularidad ha ganado en el último tiempo, aseguró que tuvo algunas visiones relacionadas con Regio Clown y las reveló.

Estas son las presuntas visiones que Alexandra Vidente Mundial tuvo de Regio Clown

De acuerdo con lo que expuso Alexandra Vidente Mundial, lo ocurrido con Regio Clown y B-King presuntamente podría estar relacionado con un mal negocio.

Según sus presuntas visiones, Regio Clown habría tenido intenciones de presentarle a una persona a B-King, pero la situación se habría salido de las manos.

"Él (Regio Clown) tenía muchos contactos porque llevaba mucho más tiempo en México. Eran cosas que ya estaban habladas y planificadas", comenzó planteando la vidente.

"Hablaron de negocios, él (Regio Clown) iba a presentar a alguien muy importante y que le iba a dar a ganar mucho dinero. Es la ambición la que lleva a muchas cosas", agregó Alexandra Vidente Mundial.

Sin embargo, este planteamiento aún no ha sido confirmado ni por las autoridades mexicanas ni por las colombianas y, en consecuencia, las entidades correspondientes continúan interesadas en recopilar pruebas claves para esclarecer lo ocurrido.

¿B-King y Regio Clown se conocían de antes?

Según explicó Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, el cantante solo se conoció con Regio Clown hasta que llegó a territorio mexicano.

El DJ, junto a su amigo Rogelio Mastracci, lo contrataron para que realizara un show de ocho minutos en un evento de música electrónica que se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2025.

Además, posteriormente, juntos salieron al gimnasio en la tarde del 16 de septiembre, le manifestaron al mánager que lo recogerían en la noche para asistir a otra reunión, pero no volvieron a aparecer.