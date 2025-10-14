CANAL RCN
Tendencias

"Habría sido...": vidente hizo impactante 'interpretación' acerca de Regio Clown, el DJ que contrató a B-King

La vidente reveló los 'presagios' que ha tenido, de acuerdo con sus análisis. ¿Qué fue lo que dijo?

Foto: @regio_clownn en Instagram.

Noticias RCN

octubre 14 de 2025
08:26 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El crimen de Bayron Sánchez (B-King) y Jorge Luis Herrera (Regio Clown), sigue siendo materia de investigación en México.

Tanto el cantante como el DJ se desaparecieron el 16 de septiembre y, siete días después, la Fiscalía de México confirmó que sus cuerpos fueron hallados al lado de una carretera.

¿A qué se dedica y quién es 'El Comandante' que se reuniría con B-King y Regio? Esto se conoció
RELACIONADO

¿A qué se dedica y quién es 'El Comandante' que se reuniría con B-King y Regio? Esto se conoció

Hasta el momento, se ha conocido que ambos asistieron a un gimnasio ubicado en Polanco, en la Ciudad de México, y que después se subieron a un Mercedes-Benz para asistir a una reunión.

Sin embargo, todavía se desconoce qué es lo que pasó desde que se subieron a ese vehículo y por qué terminaron sin vida.

En medio de esa coyuntura, Alexandra Vidente Mundial, una de las astrólogas que más popularidad ha ganado en el último tiempo, aseguró que tuvo algunas visiones relacionadas con Regio Clown y las reveló.

Estas son las presuntas visiones que Alexandra Vidente Mundial tuvo de Regio Clown

De acuerdo con lo que expuso Alexandra Vidente Mundial, lo ocurrido con Regio Clown y B-King presuntamente podría estar relacionado con un mal negocio.

Según sus presuntas visiones, Regio Clown habría tenido intenciones de presentarle a una persona a B-King, pero la situación se habría salido de las manos.

"Él (Regio Clown) tenía muchos contactos porque llevaba mucho más tiempo en México. Eran cosas que ya estaban habladas y planificadas", comenzó planteando la vidente.

"Hablaron de negocios, él (Regio Clown) iba a presentar a alguien muy importante y que le iba a dar a ganar mucho dinero. Es la ambición la que lleva a muchas cosas", agregó Alexandra Vidente Mundial.

Sin embargo, este planteamiento aún no ha sido confirmado ni por las autoridades mexicanas ni por las colombianas y, en consecuencia, las entidades correspondientes continúan interesadas en recopilar pruebas claves para esclarecer lo ocurrido.

¿B-King y Regio Clown se conocían de antes?

Según explicó Juan Camilo Gallego, el mánager de B-King, el cantante solo se conoció con Regio Clown hasta que llegó a territorio mexicano.

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México
RELACIONADO

Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México

El DJ, junto a su amigo Rogelio Mastracci, lo contrataron para que realizara un show de ocho minutos en un evento de música electrónica que se llevó a cabo el 14 de septiembre de 2025.

Además, posteriormente, juntos salieron al gimnasio en la tarde del 16 de septiembre, le manifestaron al mánager que lo recogerían en la noche para asistir a otra reunión, pero no volvieron a aparecer.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Redes sociales

¿Por qué se acaba 'Perros Criollos'? Lo que dijo Lokillo tras anunciar el fin del exitoso show

Andrea Valdiri

Andrea Valdiri advierte posible demanda contra Yina Calderón tras Stream Fighters

Turismo

Los destinos turísticos más decepcionantes del mundo: precios inflados y sobrevalorados, según la IA

Otras Noticias

Israel

¿Qué tan frágil es la paz alcanzada entre Israel y Palestina?

Aún falta generar consensos sobre los puntos de mayor desacuerdo y las partes tendrán que aprender a convivir sin supervisión internacional para declarar superado el conflicto.

Superintendencia de Industria y Comercio

¡Ojo! Abren investigación a cuatro de los operadores móviles más reconocidos: ¿por qué?

El caso expone vulneraciones que habrían facilitado fraudes a los usuarios.

Mundial Sub 20

Argentinos se burlaron de México y salieron escuchando al ‘Chavo del 8’ en el Mundial sub-20

Trabajo

Aclaran cuándo el tiempo de traslado sí cuenta como jornada laboral: téngalo en cuenta

Enfermedades

Día de la Salud Mental: 5 estrategias para que los hombres liberen la ansiedad y la presión social