Mejor amigo de Regio Clown dio reveladoras pistas sobre la muerte de B-King en México

La trágica muerte de los artistas colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King, y el DJ Jorge Luis Herrera Lemos, Regio Clown, en la Ciudad de México, ha tomado un nuevo rumbo sobre los trágicos desenlaces de estos artistas.

Rogelio Mastracci, diseñador de moda y amigo cercano de Regio Clown, rompió el silencio con declaraciones que sugieren un móvil más allá del ajuste de cuentas que se había manejado inicialmente, apuntando a un "negocio mal hecho" como el posible catalizador de los asesinatos que han conmocionado a la escena musical y a la comunidad binacional de México y Colombia.

Aunque la Fiscalía de la Ciudad de México y las autoridades colombianas continúan las exhaustivas investigaciones para esclarecer los hechos y dar con los responsables del homicidio doloso de los jóvenes, el testimonio de Mastracci, en una entrevista reciente, ha encendido las alarmas sobre los riesgos y las complejas redes en las que pudieron haberse visto inmersos los artistas.

Esto dijo el mejor amigo de Regio Clown sobre la muerte de B King

Mastracci, quien además mantenía una estrecha relación con Regio Clown al confeccionarle sus icónicos trajes, expresó una mezcla de cautela y temor al hablar del tema.

Cuando se le preguntó si sabía algo sobre las circunstancias que rodearon la desaparición y posterior hallazgo de los cuerpos, su respuesta fue enigmática pero reveladora: “Uno siempre escucha cosas, pero hay veces que tenemos que hacer como tu compatriota Shakira: ciega, sorda y muda…”, sugiriendo que posee información sensible, pero prefiere no profundizar por miedo a posibles represalias que pongan en riesgo su vida.

El amigo de Regio Clown también lamentó la aparente falta de cooperación o transparencia en la zona donde fueron vistos por última vez, al señalar: “Las cámaras estaban volteadas hacia los árboles. No se veía nada”, un detalle crucial que dificulta la reconstrucción de las últimas horas de B-King y Regio Clown.

La mención de un "negocio mal hecho" por parte de una fuente tan cercana al entorno de los artistas introduce la hipótesis de que la motivación de los crímenes podría estar ligada a transacciones o tratos fallidos, posiblemente en el ámbito profesional o personal, que escalaron fatalmente.

La tragedia, que se confirmó tras la identificación de los cuerpos hallados en el Estado de México, sigue manteniendo activa la búsqueda de la verdad por parte de la comunidad artística y los fans, que utilizan el hashtag #DondeEstanBKingYRegioClown.

Las declaraciones del mejor amigo de Regio Clown añaden una capa de intriga y preocupación, poniendo de manifiesto que el caso es mucho más complejo que un simple homicidio y que detrás de las luces de la fama se escondía una red de riesgos de la que los artistas, lamentablemente, no pudieron escapar.