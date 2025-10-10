CANAL RCN
VIDEO | “Usted se lo merece”: la emotiva llamada de María Corina Machado con el Comité Nobel Noruego

Minutos antes de anunciar públicamente el Premio Nobel de Paz 2025, el Comité Nobel Noruego se comunicó vía telefónica con María Corina Machado.

octubre 10 de 2025
07:35 a. m.
El secretario del Comité Nobel Noruego, Kristian Berg Harpviken, con la voz quebrada, se comunicó vía telefónica con la líder opositora venezolana, María Corina Machado, para anunciarle que fue seleccionada como la ganadora del Premio Nobel de Paz 2025.

Durante la llamada, Machado mostró optimismo y agradecimiento "en nombre del pueblo venezolano", al conocer este viernes la noticia de su galardón.

La cuenta oficial de los galardones publicó en X el video de la llamada en la que se escucha a Machado visiblemente emocionada. “Oh Dios mío”, exclama al inicio de la conversación en inglés, ocurrida en plena madrugada en Venezuela.

Las palabras de María Corina Machado en la llamada con el Comité Noruego

Durante el diálogo con Kristian Berg Harpviken, director del Instituto Nobel Noruego, Machado expresó su gratitud: “No tengo palabras”, “me siento honorada, y muy agradecida en nombre del pueblo venezolano”.

La líder opositora, quien vive en la clandestinidad desde la reelección de Nicolás Maduro en julio de 2024, calificada como fraudulenta por la oposición, reafirmó su compromiso con la causa democrática: “Estamos trabajando muy duro para lograrlo, pero estoy segura de que ganaremos. Este es desde luego el mayor reconocimiento a nuestro pueblo, que verdaderamente lo merece”.

Un reconocimiento a su “promoción de los derechos democráticos” en Venezuela

María Corina Machado expresó que “esto es un movimiento, un logro de toda la sociedad. Yo soy apenas una persona, y desde luego no lo merezco”. A lo que Harpviken respondió: “Usted se lo merece. Esto es un reconocimiento a usted, a lo que usted ha hecho”.

El Comité Nobel otorgó el galardón a Machado “por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”.

