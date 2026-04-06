Consejo de Seguridad de la ONU votará resolución sobre el estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciará este martes sobre un proyecto de resolución relativo a la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en medio de la guerra con Israel y Estados Unidos, informaron fuentes diplomáticas.

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La votación está prevista para las 11H00 locales (15H00 GMT), apenas horas antes de que expire el ultimátum del presidente estadounidense Donald Trump, quien amenazó con destruir Irán "por completo" si Teherán no reabre esta estratégica vía marítima.

Un texto en disputa

La iniciativa, impulsada por Baréin y respaldada por los países del Golfo, buscaba inicialmente otorgar un mandato claro de la ONU para que cualquier Estado pudiera usar la fuerza y liberar el estrecho.

Sin embargo, las objeciones de miembros permanentes como Rusia y China obligaron a modificar el borrador, cuya votación se aplazó varias veces ante el riesgo de veto.

La última versión condena los ataques iraníes contra buques y alienta a los Estados implicados a coordinar esfuerzos defensivos y proporcionados, incluyendo la escolta de embarcaciones comerciales. Además, exige que Irán cese de inmediato todo ataque y cualquier intento de impedir la libre navegación.

Consecuencias en juego

El texto advierte que el Consejo podría considerar "otras medidas" contra quienes socaven la seguridad en el estrecho de Ormuz, vital para el abastecimiento mundial de petróleo.

La decisión llega en un contexto de máxima tensión, con la amenaza estadounidense de represalias militares si no se garantiza el tránsito marítimo antes de la medianoche del martes.