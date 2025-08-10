¿Qué vendrá para Israel y Hamás tras el primer acuerdo? Los puntos sensibles que centrarán la atención

Se dio una de las noticias más importantes y esperadas. Cumplidos los dos años desde que estalló el conflicto en Gaza, Israel y el grupo Hamás llegaron a un importante acuerdo que podría ser el punto de partida para acabar con la crítica situación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que se acordó la liberación de todos los secuestrados en Gaza y la retirada de las tropas de Israel en una línea acordada. El anuncio lo calificó como la primera fase de su plan de paz.

Carlos Enrique Arévalo, decano de la Facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de la Sabana, estuvo en Noticias RCN analizando lo que vendrá tras el acuerdo.

¿Qué tan perdurable ve este primer acuerdo?

“Hay que tomar medidas mucho más profundas y la comunidad internacional se tiene que involucrar más para que realmente podamos hablar de una paz perdurable. Es un muy buen primer paso, una primera fase, que posiblemente evite que se siga escalando el conflicto”.

¿Cómo califica la mediación del presidente Trump?

“Oyó a los países árabes y después de entender las preocupaciones que ellos tenían, logró hacer una función de mediación mucho más efectiva, porque entendió las dos partes del conflicto y logró que se acercaran”.

¿Qué vendrá de ahora en adelante?

“El más sensible va a ser la entrega de armas por parte de Hamás, el desarme es el punto más importante y hay que ver cuáles van a ser las condiciones”.

“A partir de ahí hay otros puntos que son muy sensibles. En la propuesta de los 20 puntos del presidente Trump se mencionaba por ejemplo unas amnistías que cuando hablamos de crímenes de guerra y genocidio, no se pueden dar en el mundo internacional de hoy. Seguramente van a haber unos retos bien importantes, pero ahora todos los focos están en el desarme”.

¿Qué tanto influyó la presión internacional?

“El conflicto ha desgastado en todas las esferas a las dos partes. Por parte de Israel, el desprestigio internacional en este momento, las acusaciones de genocidio son muy serias y lo han desgastado. Y por parte de Hamás los golpes que ha sufrido y también la tensión que tiene con el pueblo palestino. Entonces sin duda alguna había una parte de voluntad en sentarse, pero este acuerdo jamás se habría logrado sin la mediación de Catar, de Egipto, de Turquía y también de los Estados Unidos”,