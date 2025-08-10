CANAL RCN
Fundador de ejército privado sugiere a Trump cambiar la estrategia de recompensa por Nicolás Maduro

Erik Prince, exmilitar estadounidense y creador del ejército privado Blackwater, habló sobre la recompensa por Maduro y advirtió que “ninguno sigue vivo”.

octubre 08 de 2025
07:25 p. m.
Erik Prince, exmilitar norteamericano y fundador de la empresa de seguridad privada Blackwater, volvió a referirse al régimen de Nicolás Maduro tras el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe, cerca de las costas venezolanas.

En una entrevista concedida a Lindell TV, Prince comentó que la presencia de un grupo anfibio Iwo Jima con 4.000 soldados estadounidenses constituye un mensaje claro de presión del presidente Donald Trump hacia Maduro.

Se robó una elección que perdió por 40 o 45 puntos y se mantiene en el poder como un verdadero dictador.

La sugerencia de Prince a Donald Trump

Durante la conversación, Prince sugirió un cambio más drástico en la estrategia para la recompensa exigida por Maduro. Según explicó, el líder venezolano “debería estar muy consciente de que Estados Unidos puede proporcionar bombardeos de precisión sobre cualquier búnker o complejo en el que se esté escondiendo”.

Nadie que tuviera la recompensa de 25 millones de dólares sigue vivo o no sobrevivió mucho tiempo. Y ahora que tiene 50, espero que la administración Trump diga simplemente ‘50 millones de dólares, vivo o muerto’. Entonces ahí verán algo.

Trayectoria de Erik Prince y su influencia en la seguridad privada

Erik Prince es una figura clave y controvertida dentro del ámbito de la seguridad internacional. Como fundador de Blackwater, fue responsable de proveer servicios de seguridad al Gobierno de Estados Unidos durante los conflictos en Irak y Afganistán.

Su compañía alcanzó notoriedad por su participación en operaciones militares privadas, aunque también enfrentó fuertes críticas por el uso excesivo de la fuerza y la falta de control en algunas misiones. Tras la disolución de Blackwater, Prince continuó su carrera creando nuevas empresas vinculadas al sector militar y al transporte aéreo, consolidando su papel dentro del ecosistema de defensa privada global.

