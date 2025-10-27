CANAL RCN
Colombia

Huracán Melissa: tres islas colombianas se mantienen en estado de aviso y siete departamentos en vigilancia

De momento, Melissa ha dejado cuatro víctimas fatales y, por su velocidad, genera gran preocupación entre las autoridades.

Foto: montaje realizado con imágenes de la AFP
Noticias RCN

octubre 27 de 2025
10:54 a. m.
El huracán Melissa que, en las últimas horas alcanzó la máxima categoría (5) mantiene en alerta a países del Caribe, como Jamaica, Republica Dominicana, Haití y parte de Colombia.

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) “la Mesa Técnica de Alertas de Ciclones Tropicales (MTACT) informó que Melissa, avanza lentamente en dirección occidente” y se encuentra “ubicado a 203 km al sur de Kingston, Jamaica, con vientos máximos sostenidos superiores a los 260 km/h”.

Su velocidad, menor al promedio, preocupa a las autoridades debido a que las zonas ubicadas en su trayectoria podrían enfrentarse a condiciones adversas durante varios días. Según Jamie Rhome, director Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), las personas afectadas "deberán permanecer resguardados en sus hogares durante dos o tres días, o incluso más tiempo para las poblaciones que queden aisladas por las inundaciones catastróficas".

¿Qué zonas de Colombia se mantienen bajo alerta?

En su último informe, la UNGRD advirtió que “se mantiene el estado de Aviso para las Islas Cayos Norte del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se disminuye a estado de Vigilancia los departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Mismo estado de alerta para Sucre, Córdoba, Antioquia (Golfo de Urabá) y el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.

Además, y “aunque el fenómeno se aleja del territorio colombiano, se prevé afectación sobre las condiciones de marea y oleaje en las Islas Cayos del Norte. Lluvias persisten en el litoral Caribe Colombiano y áreas continentales, sin embargo, estarán asociadas principalmente a otros sistemas meteorológicos presentes en la región, y en menor medida al huracán Melissa”.

De momento, Melissa ha dejado cuatro víctimas fatales: tres en Haití y una en la República Dominicana. En respuesta “los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres (CDGRD y CMGRD), así como las entidades operativas del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, deben mantener activas sus acciones de prevención y monitoreo”.

Y para máxima seguridad, “se recomienda a las personas busca refugio ante lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas. Colombia mantiene activo el Protocolo Nacional de Alerta por Ciclones Tropicales”.

