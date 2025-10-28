🔴En vivo | Huracán Melissa se acerca a Jamaica con un pronóstico devastador

El huracán Melissa avanza con fuerza por el mar Caribe, con categoría 5 y vientos de hasta 28 km/h, prometiendo un paso devastador por la isla de Jamaica.

De acuerdo con la Cruz Roja, el paso de esta tormenta podría dejar al menos 1,5 millones de personas afectadas en el país.

Hasta el momento, Melissa ha dejado siete muertos: tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana.

EN VIVO | Así avanza Melissa por el mar Caribe

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), la tormenta se encontraba a 185 Km de Kingston durante la madrugada de este martes 28 de octubre.

Siga en este enlace el avance en vivo del huracán Melissa.

De acuerdo con el portar Windy.com, que sigue minuto a minuto el avance de las novedades metereológicas, se prevé que Melissa toque tierra en Jamaica sobre la 1 de la tarde con categoría 5.

Expertos advierten que su impacto puede ser tan fuerte como los de María en 2017 o Katrina en 2015.

Las autoridades jamaiquinas ya alertaron por la destrucción fatal que enfrenta el extremo occidental de la isla, por lo que se ha pedido la evacuación de los residentes.

¿Qué otras zonas podría afectar el huracán Melissa?

Lo que más preocupa a las autoridades y expertos es el ritmo lento con el que se mueve Melissa, lo que aumenta el riesgo de su impacto, debido al tiempo que se puede tardar en tierra.

Por ahora, el huracán también amenaza el este de Cuba, así como el sur de las Bahamas y el archipiélago de Turcas y Caicos, un territorio británico.

El Consejo de Defensa Nacional ya declaró la "fase de alarma" en las seis provincias del este: Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas.