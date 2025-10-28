CANAL RCN
Internacional

🔴En vivo | Huracán Melissa se acerca a Jamaica con un pronóstico devastador

Siga minuto a minuto el avance del huracán de categoría 5 que se mueve por el Caribe y amenaza a varias islas.

Foto: Windy

Noticias RCN

octubre 28 de 2025
07:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El huracán Melissa avanza con fuerza por el mar Caribe, con categoría 5 y vientos de hasta 28 km/h, prometiendo un paso devastador por la isla de Jamaica.

De acuerdo con la Cruz Roja, el paso de esta tormenta podría dejar al menos 1,5 millones de personas afectadas en el país.

Huracán Melissa: tres islas colombianas se mantienen en estado de aviso y siete departamentos en vigilancia
RELACIONADO

Huracán Melissa: tres islas colombianas se mantienen en estado de aviso y siete departamentos en vigilancia

Hasta el momento, Melissa ha dejado siete muertos: tres en Jamaica, tres en Haití y uno en República Dominicana.

EN VIVO | Así avanza Melissa por el mar Caribe

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), la tormenta se encontraba a 185 Km de Kingston durante la madrugada de este martes 28 de octubre.

Siga en este enlace el avance en vivo del huracán Melissa.

De acuerdo con el portar Windy.com, que sigue minuto a minuto el avance de las novedades metereológicas, se prevé que Melissa toque tierra en Jamaica sobre la 1 de la tarde con categoría 5.

Expertos advierten que su impacto puede ser tan fuerte como los de María en 2017 o Katrina en 2015.

¿Cómo avanza el paso del huracán Melissa y cuáles son los puntos más afectados en Colombia?
RELACIONADO

¿Cómo avanza el paso del huracán Melissa y cuáles son los puntos más afectados en Colombia?

Las autoridades jamaiquinas ya alertaron por la destrucción fatal que enfrenta el extremo occidental de la isla, por lo que se ha pedido la evacuación de los residentes.

¿Qué otras zonas podría afectar el huracán Melissa?

Lo que más preocupa a las autoridades y expertos es el ritmo lento con el que se mueve Melissa, lo que aumenta el riesgo de su impacto, debido al tiempo que se puede tardar en tierra.

Por ahora, el huracán también amenaza el este de Cuba, así como el sur de las Bahamas y el archipiélago de Turcas y Caicos, un territorio británico.

El Consejo de Defensa Nacional ya declaró la "fase de alarma" en las seis provincias del este: Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Camagüey, Granma y Las Tunas.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Huracanes

“El peor desastre en la historia de Jamaica lo va a causar Melissa”: Max Henríquez, meteorólogo colombiano

Estados Unidos

Nueva norma para extranjeros en EE.UU.: datos biométricos serán exigidos al entrar y salir del país

Venezuela

Diosdado Cabello confirmó la captura de cuatro vinculados a supuesto plan de la CIA para incriminar a Venezuela

Otras Noticias

Río Bogotá

Ciudadanos rescataron junto a la Policía a madre que saltó con su bebé al río Bogotá

La mujer y la niña, de 10 meses, se recuperan satisfactoriamente en un centro médico de la capital del país.

Artistas

Dura confesión de la mamá de B-King: "Mi hijo me susurra mucho"

Tras más de un mes de la muerte del artista colombiano en México, Adriana Salazar reveló cómo ha llevado el duelo y entregó detalles de las investigaciones.

Santa Fe

Santa Fe analiza el regreso de Peirano, así como otros DT: los técnicos que suenan

Comercio

Lanzan descuentos de más del 50% en tecnología antes del cierre de octubre: estos son los almacenes

Cuidado personal

Dormir a la noruega: el método nórdico que mejora el sueño y la relación en pareja