Murió reconocida influencer tras caer de un décimo piso: su pareja fue capturada

En Brasil hay una profunda conmoción tras la muerte de una reconocida influencer.

Maria Katiane Gomes da Silva, que tenía 25 años, residía en São Paulo y tenía más de 22.000 seguidores en TikTok, falleció tras caer del décimo piso del edificio en el que vivía.

Alex Leandro Bispo, su esposo, llamó a las autoridades tras lo ocurrido y aseguró que Maria Katiane Gomes da Silva había saltado desde el balcón de la vivienda.

En consecuencia, la Policía de Brasil llegó de inmediato al lugar de los hechos y, desafortunadamente, confirmó la muerte de la influencer.

Además, iniciaron de inmediato las investigaciones y encontraron que, al parecer, Alex Leandro Bispo no habría dicho la verdad y que el deceso de Maria Katiane Gomes da Silva podría estar relacionado con un asesinato.

¿Qué han revelado las autoridades tras la muerte de Maria Katiane Gomes da Silva, la reconocida influencer de Brasil?

La Policía ha indicado que revisó las cámaras de seguridad del edificio en el que vivía Maria Katiane Gomes da Silva y encontró que su esposo la agredió antes de lo sucedido.

Hay videos que muestran que el hombre la tomó a la fuerza en un ascensor y que, posteriormente, en lo que parece ser un parqueadero, la empujó y haló constantemente.

Es así como Alex Leandro Bispo fue capturado y las autoridades siguen avanzando en su investigación para emitir conclusiones definitivas.

Las redes sociales están de luto tras la muerte de Maria Katiane Gomes da Silva

Una vez se confirmó la muerte de la influencer Maria Katiane Gomes da Silva, sus seguidores escribieron múltiples mensajes de luto y condolencias.

"Descansa en paz", "que se haga justicia", "siempre fuiste una linda persona", "espero que ahora estés en un lugar mejor", "abrazo para los familiares" y "no puedo creerlo", han sido algunas de las palabras transmitidas.