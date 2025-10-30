Se confirmó la muerte de otro cantante en México: también había sido reportado como desaparecido

La industria de la música regional mexicana se encuentra de luto debido a que se confirmó la muerte de un cantante que hacía parte de una reconocida agrupación.

Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., el vocalista de 'Los Incomparables de Tijuana' y que era sobrino de Mario Quintero, el líder musical de 'Los Tucanes de Tijuana', fue reportado como desaparecido el 22 de octubre de 2025.

De acuerdo con lo reportado, el cantante, junto a su agrupación, se encontraban realizando un show musical en una reunión familiar y, de repente, un grupo de hombres armados hicieron presencia en el lugar.

Fue así como, en medio de la tensión, se llevaron a Eleuterio 'Tello' Higuera Jr. y, desde ahí, se desconoció su paradero y las autoridades comenzaron una búsqueda intensa.

En consecuencia, tras las investigaciones, los funcionarios policiales encontraron su cuerpo sin vida en Rosarito, Baja California. Así lo confirmaron 'Los Incomparables de Tijuana', con un sentido comunicado.

Este fue el último adiós que 'Los Incomparables de Tijuana' le dieron a Eleuterio 'Tello' Higuera Jr., el cantante encontrado sin vida

'Los Incomparables de Tijuana', la agrupación en la que 'Tello' Higuera Jr. era el vocalista, revelaron que, desafortunadamente, su cuerpo fue hallado sin signos vitales durante el 24 de octubre de 2025.

"Con el corazón roto y una tristeza inmensurable, 'Los Incomparables de Tijuana' lamentamos profundamente tener que comunicar el fallecimiento de nuestro querido compañero, Tello Higuera Jr., que partió de este plano terrenal el día viernes 24 de octubre, dejando un vacío que jamás podrá llenarse en nuestras vidas y en la escena musical", comenzó escribiendo la agrupación.

"Su pasión, su talento y su espíritu vibrante fueron esenciales en cada acorde, en cada canción y en cada presentación que compartimos. Agradecemos de todo corazón las innumerables muestras de cariño y apoyo que hemos recibido de fans, colegas y amigos. Su amor es un consuelo inmenso en este momento de profundo dolor", concluyeron.

¿Qué se ha sabido sobre la investigación tras la muerte de Eleuterio 'Tello' Higuera Jr.?

Por el momento, las autoridades no han materializado ninguna captura por la muerte de Eleuterio 'Tello' Higuera Jr.

Sin embargo, las autoridades han manifestado que investigarán con celeridad para esclarecer lo ocurrido y hacer justicia.