Luto: murió una reconocida cantante en plena presentación musical

El mundo de la música se encuentra devastado debido a que el pasado 25 de octubre de 2025 se confirmó la muerte de una de las cantantes más reconocidas e importantes de Venezuela.

Floria Márquez, que nació en Caracas en febrero de 1950, tenía 75 años y era denominada la 'Show Woman de Venezuela', tuvo un episodio súbito en plena presentación musical y, al poco tiempo, se quedó sin signos vitales.

La noticia de su muerte fue confirmada por Pedro López, su esposo, a través de un sentido mensaje en redes sociales.

¿De qué murió Floria Márquez? Esto reveló Pedro López, su esposo

Pedro López, mediante un post de Instagram, informó que Floria Márquez, la reconocida cantante que fue el amor de su vida, tuvo un accidente cerebrovascular mientras que se presentaba en Casa Anauco, en El Hatillo, Venezuela.

"Con profundo dolor debo informar que esta tarde (25 de octubre), mientras cantaba la segunda canción en un show en Casa Anauco, mi amada Floria falleció súbitamente, aparentemente por un ACV fulminante", comenzó escribiendo Pedro López, el esposo de la reconocida cantante.

"Les avisaré oportunamente sobre sus exequias. Se fue de este plano haciendo lo que más amaba", complementó.

Floria Márquez se destacó a lo largo de su carrera cantando boleros y algunos de sus éxitos fueron 'Soy lo prohibido', 'Las cosas buenas de la vida', 'En banca rota' y 'El tribunal del amor'.

Además, también fue actriz de obras teatrales como 'Ella sí canta boleros'.

Los fanáticos de la música han despedido con amor a Floria Márquez, la reconocida cantante de Venezuela

Luego de que Pedro López confirmó la muerte de la cantante Floria Márquez, su esposa, varios colegas y seguidores han expresado sus mensajes de condolencias.

"Mi más profundo abrazo", "que tristeza e impacto", "ella fue un ejemplo vivo de los sueños", "que en paz descanse" y "fue un gran ser de luz", han sido algunas de las palabras.