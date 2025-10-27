Luto en la música: murió reconocido cantante en trágico accidente automovilístico

Se trata de reconocido cantante puertorriqueño Alex Miranda, más conocido como Alex, 'El Bizcochito'.

Causa de la muerte de Alex Miranda

Falleció a los 47 años tras sufrir un accidente de tránsito en el condado de Osceola, Florida, el pasado domingo 19 de octubre.

De acuerdo con los reportes, el artista regresaba de una presentación en Hinesville, Georgia, cuando alrededor de los 9:25p.m. el vehículo en el que se desplazaba perdió el control y se accidentó. Las autoridades comentaron que Alex no llevaba puesto el cinturón de seguridad, lo que habría provocado que saliera expulsado del automóvil.

Aunque las causas exactas del siniestro no han sido divulgadas, la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) confirmó la identidad de la víctima y mantiene abierta la investigación.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por los medios internacionales y ratificada por el alcalde Jesús Resyto, de Ciales, municipio natal del cantante.

"Lamentamos profundamente la partida de uno de los hijos más prometedores de nuestro pueblo. Pedimos oraciones por su descanso eterno y fortaleza para sus seres queridos", afirmó Resyto.

¿Quién fue Alex Miranda, 'El Bizcochito'?

El artista alcanzó gran popularidad en la década de los 2000 por su tema llamada 'Te perdoné', lo cual se posicionó como una de las voces más reconocidas del género. En los últimos años, continuó con sus presentaciones en Puerto Rico y Estados Unidos.

En el 2024, lanzó varias canciones como 'Dos amantes', 'Se acabó el juego', 'Regálame esta noche', entre muchas más.

Por ahora, numerosos seguidores y seres queridos lamentan profundamente la muerte del cantante.