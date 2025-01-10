Embajada de Estados Unidos dio anuncio clave a colombianos tras aumento de visa en octubre

Luego de saberse el aumento sustancial de la visa americana a partir de este primero de octubre, la Embajada de Estados Unidos en Colombia dio a conocer sus primeras decisiones a los colombianos que solicitarán el documento.

Por medio de sus canales oficiales, la embajada dio a conocer que algunos servicios, como pago de aranceles de visa y asignación de citas consulares en el país, se encuentran suspendidos temporalmente.

Esta decisión se debe a una razón, y por la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos.

“Debido a la interrupción de asignaciones presupuestarias en los Estados Unidos, nuestras cuentas de redes sociales no se actualizarán hasta que se reanuden las operaciones, excepto para información urgente sobre seguridad”, informó este miércoles la Embajada mediante sus redes.

Además de ello, la entidad informó que estos servicios "programados de pasaportes y visas continuarán durante el periodo de interrupción de asignaciones presupuestarias en Estados Unidos, según lo permita la situación".

¿En cuánto quedó el precio de la visa a partir de octubre?

A partir de este 1 de octubre de 2025, el costo de las visas de no inmigrante a Estados Unidos, como la B-1/B-2 para turismo o negocios, se ha incrementado significativamente debido a la adición de una nueva Tarifa de Integridad de la Visa.

La tarifa final para una visa de turista o negocios (B-1/B-2) ahora es de $435 dólares ($185 de la tarifa de solicitud más $250 de la nueva tarifa).

Este aumento afecta a los solicitantes de países que no forman parte del Programa de Exención de Visado.