Economía

Aumento sin precedentes: ¿en cuánto quedó la visa estadounidense desde este primero de octubre?

El valor de la visa norteamericana aumentó de una manera trascendental. Conozca en detalle en cuánto quedó el precio.

Renovación de visa
Foto: Freepik

Noticias RCN

octubre 01 de 2025
10:48 a. m.
A partir de este 1 de octubre de 2025, los colombianos que deseen solicitar la visa americana enfrentarán un aumento sin precedentes en el valor del trámite. El documento más solicitado, la visa de turismo y negocios (B1/B2), pasó de costar 185 dólares a 435 dólares, lo que representa un salto significativo.

En términos de la tasa de cambio actual, la tarifa asciende a cerca de 1’700.000 pesos colombianos, una cifra que supera con creces los aproximadamente 730.000 pesos que debía pagarse hasta el mes de septiembre.

Este incremento, que ha generado preocupación entre los ciudadanos, no solo afecta a quienes planeaban un viaje de turismo o negocios, sino también a familias que regularmente visitan a sus seres queridos en Estados Unidos.

A esto se suma que el proceso de solicitud incluye requisitos estrictos como la entrevista consular y la presentación de documentos de respaldo, lo que hace del trámite un esfuerzo económico y administrativo aún mayor.

El impacto del ‘Visa Integrity Fee’

La principal razón detrás del alza es la entrada en vigor de la ley denominada One Big Beautiful Bill Act, aprobada por el Congreso estadounidense en julio. Esta normativa introdujo un cobro adicional conocido como Visa Integrity Fee, equivalente a 250 dólares extras sobre la tarifa tradicional de 185 dólares. De esta manera, la visa B1/B2 se convierte en una de las más costosas de la región, y su precio representa un desafío para miles de solicitantes en Colombia.

El nuevo cargo también se extiende a otras categorías de visa de no inmigrante, como las de estudiantes (F y M), intercambio cultural (J), empleo temporal o especializado (H, L, O, P, Q, R), todas obligadas a pagar la tarifa base más el nuevo cobro.

Consecuencias para los solicitantes colombianos

Los analistas prevén que la cantidad de solicitudes disminuirá en el corto plazo, pues el valor actualizado limita la posibilidad de acceso para amplios sectores de la población. Muchos interesados deberán replantear sus planes de viaje o buscar alternativas en otros destinos internacionales que ofrecen políticas de ingreso más asequibles.

El aumento histórico también abre el debate sobre el impacto que tendrá en la movilidad internacional y en el turismo hacia Estados Unidos, uno de los principales destinos para los colombianos. Lo cierto es que, desde este primero de octubre, tramitar la visa estadounidense se ha convertido en un lujo al alcance de menos bolsillos.

