Así fue la reunión entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo Donald Trump en Washington

Las conclusiones serán presentadas por Petro en una declaración a la prensa a las 4:00 de la tarde, hora local de Washington D.C.

febrero 03 de 2026
01:17 p. m.
El presidente Gustavo Petro culminó este martes 3 de febrero su reunión con el mandatario estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, un encuentro que buscó relanzar las relaciones bilaterales entre ambos países tras un año de tensiones diplomáticas.

La cita, que inició sobre las 11:00 de la mañana y se extendió por cerca de dos horas, se desarrolló a puerta cerrada con la presencia de las principales figuras de ambas administraciones.

¿Quiénes acompañaron al presidente Petro en su reunión con Donald Trump?

Petro ingresó acompañado por la canciller Rosa Villavicencio y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña. Por parte de Washington participaron el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

La delegación colombiana incluyó además al ministro de Defensa Pedro Sánchez, el presidente de Ecopetrol y el general (r) Humberto Guatibonza, quienes permanecieron en una sala alterna para consultas. El intérprete Charlie Roberts acompañó al mandatario colombiano durante el diálogo.

Lucha contra las drogas, el tema principal del encuentro

Entre los temas centrales estuvo la cooperación en la lucha antidrogas, prioridad para la administración Trump. Como gesto previo al encuentro, Colombia extraditó en la madrugada del lunes a Andrés Felipe Zuluaga, alias Pipe Tuluá, cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, quien enfrentará cargos de narcotráfico en Estados Unidos.

La reunión se produjo en un contexto de tensión, luego de que Colombia fuera incluida en la lista de países que, según Washington, no cooperan suficientemente en la lucha contra las drogas, decisión que vino acompañada del retiro de la visa al presidente Petro. Para esta visita, las autoridades estadounidenses otorgaron un visado especial de cinco días al mandatario y a la canciller Villavicencio.

Antes de la reunión de los mandatarios, Trump señaló que había notado “un cambio de actitud” en Petro tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela hace un mes, hecho que marcó un giro en la relación bilateral. Petro, por su parte, entregó una ancheta como obsequio a Trump en señal de cordialidad.

Se espera que del encuentro surja la creación de una comisión bilateral para trabajar en temas comerciales, de seguridad y cooperación en inteligencia. Las conclusiones serán presentadas por Petro en una declaración a la prensa a las 4:00 de la tarde, hora local de Washington D.C.

