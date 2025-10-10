CANAL RCN
Internacional

¿Hubo colombianos en una de las embarcaciones que EE. UU. destruyó en el Caribe?

The New York Times aseguró que, acorde a fuentes oficiales, sí había colombianos.

Embarcación destruida por Estados Unidos.
Embarcación destruida por Estados Unidos. Foto: Donald Trump (Truth Social).

Noticias RCN

AFP

octubre 10 de 2025
08:33 p. m.
Desde hace un mes, se ha puesto en marcha el despliegue militar de Estados Unidos en aguas del Caribe. Los motivos se han centrado en ponerle punto final a las narcolanchas provenientes desde Sudamérica que buscan llegar a Centro y Norteamérica.

Hasta el momento, han sido destruidas varias lanchas. Uno de los ataques más recientes ocurrió a inicios de octubre.

“Una embarcación cargada con suficiente droga para matar entre 25 y 50 mil personas fue detenida, temprano esta mañana frente a las costas de Venezuela, para intentar ingresar a territorio estadounidense”, precisó el presidente Donald Trump.

Fuentes oficiales aseguraron que sí hubo colombianos, según New York Times

A través de X, el presidente Gustavo Petro aseguró que en una embarcación había connacionales. “Indicios muestra que la última lancha bombardeada era colombiana con ciudadanos colombianos en su interior”, afirmó el pasado 8 de octubre.

Fuentes del Gobierno de Estados Unidos, quienes mantuvieron el anonimato, le señalaron a The New York Times que efectivamente había colombianos en al menos una de las naves destruidas.

Cabe mencionar que Estados Unidos tiene en la mira a Nicolás Maduro, a quien señalan de presuntamente ser la cabeza del cartel de los Soles, estructura narcotraficante que tendría tentáculos en el régimen.

Despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

Por causa del despliegue militar, Venezuela acudió ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Aseguró que lo que está haciendo EE. UU. se trata de un crimen internacional que pone en peligro la paz de la región.

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, sostuvo: “Creemos que es el momento indicado para que este Consejo de Seguridad cumpla con el mandato encomendado y evite una catástrofe que puede convulsionar a toda la región por generaciones”.

Para Venezuela, las operaciones han sido una escalada de agresiones. “Estamos aquí para evitar la comisión de un crimen internacional”, expresó el funcionario diplomático.

