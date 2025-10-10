La inusual propuesta que el régimen de Maduro le habría hecho a Estados Unidos para acabar la tensión

En las últimas horas, The New York Times dio una importante revelación en medio de la tensión de Venezuela con Estados Unidos.

Con base en lo mencionado por el medio norteamericano, Nicolás Maduro le habría ofrecido petróleo y otros recursos a la nación norteamericana a cambio de calmar la situación.

Petróleo y otros recursos: la propuesta que EE. UU. rechazó

Al parecer, altos funcionarios del régimen habrían puesto sobre la mesa la apertura de los proyectos petrolíferos y auríferos a las empresas estadounidenses. La propuesta presuntamente también incluyó invertir las exportaciones de petróleo de China a Estados Unidos; y reducir los contratos energéticos y mineros con empresas de China, Irán y Rusia.

Sin embargo, la respuesta norteamericana llegó la semana pasada y fue rechazar esta posibilidad. Además, se le puso punto final a la diplomacia, lo cual le cerró la puerta a otras propuestas de cara al futuro.

Desde hace algunos meses, Estados Unidos anunció una recompensa de 50 millones de dólares por Maduro, a quien señalan de ser la cabeza detrás de la estructura cartel de los Soles.

Reunión de emergencia en Naciones Unidas

En medio del despliegue militar de Estados Unidos por las aguas del Caribe, Venezuela denunció una escalada de agresiones. Por eso, le solicitó al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas interceder.

Se pidió advertir que las acciones impulsadas por EE. UU. estaban poniendo en peligro la paz en el continente. Venezuela entonces le solicitó al Consejo de Seguridad reunirse y tomar cartas en el asunto. La reunión se llevó a cabo este viernes 10 de octubre en Nueva York.

De la mano con este asunto, el régimen anunció el despliegue militar en el Caribe, la cual podría ser una respuesta a Estados Unidos. Con el nombre de Independencia 200, se fortaleció la seguridad en La Guaira, Carabobo y el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía.