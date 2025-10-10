Trump celebra el Nobel de la Paz de María Corina Machado y revela conversación: “Ha sido muy amable”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como “muy amable” el gesto de María Corina Machado al dedicarle el Premio Nobel de la Paz 2025, un galardón que también había aspirado a recibir. Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario relató que la líder venezolana lo llamó personalmente para expresarle su reconocimiento.

"Me dijo: ‘Acepto este premio en tu honor, porque realmente tú lo merecías’. Fue un gesto muy amable de su parte", señaló Trump entre risas.

El republicano bromeó diciendo que no había pedido el premio para sí mismo: “No le dije ‘dámelo a mí’”, comentó en tono irónico, generando risas entre los asistentes. El líder estadounidense añadió que mantiene su apoyo a Machado y subrayó la crítica situación que atraviesa Venezuela: “He estado ayudándola todo el tiempo. Venezuela necesita mucha ayuda. Es un desastre.”

El respaldo de Trump a la causa venezolana

Trump reiteró que su gobierno ha acompañado los esfuerzos democráticos de la oposición venezolana, reconociendo el liderazgo de Machado en medio de la persecución política que enfrenta. La ingeniera venezolana, que se mantiene oculta desde hace más de un año para evitar su arresto, dedicó el premio “al sufrido pueblo de Venezuela y al presidente Trump por su decidido apoyo a nuestra causa”.

RELACIONADO Nobel de María Corina Machado se da en medio de señalamientos por narcoterrorismo contra Nicolás Maduro

La dirigente, premiada por su “incansable labor en defensa de los derechos democráticos del pueblo venezolano”, suma el Nobel a otros dos reconocimientos internacionales: el Premio Sájarov y el Vaclav Havel. En su mensaje en X (antes Twitter), reafirmó su compromiso con la libertad:

Este inmenso reconocimiento a la lucha de todos los venezolanos es un impulso para concluir nuestra tarea: conquistar la Libertad. ¡Venezuela será libre!

Trump reivindica su papel en acuerdos de paz internacionales

Durante su intervención, Trump aprovechó para destacar su papel en la resolución de ocho conflictos internacionales, incluyendo el de Gaza, tras un alto el fuego entre Israel y Hamás alcanzado siguiendo un plan de paz que —según él— había propuesto un día antes del anuncio del Nobel.

“Estoy feliz porque salvé millones de vidas, muchos millones”, afirmó el mandatario, quien también mencionó acuerdos en regiones como Kosovo, Pakistán, Egipto y Armenia.

El presidente defendió que su administración continúa “promoviendo acuerdos de paz, poniendo fin a guerras y salvando vidas”, en palabras de su director de Comunicaciones, Steven Cheung. Desde la Casa Blanca, también se criticó al Comité Noruego del Nobel por “anteponer la política a la paz”.