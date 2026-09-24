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Ecuador y EE. UU. debilitan poderoso cártel del narco mexicano y otros con nexos a Colombia

En la operación 34 ecuatorianos fueron detenidos en operativos que requirieron 320 policías y 50 militares del Comando Sur de Estados Unidos.

Ecuador y EE. UU. debilitan poderosos cárteles del narco: México, Colombia y locales
Foto: AFP

Yhonay Díaz

septiembre 24 de 2026
03:02 p. m.
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Ecuador desmanteló una célula del poderoso cártel mexicano Jalisco Nueva Generación (CJNG) en una operación conjunta con tropas estadounidenses y la agencia antidrogas DEA, confirmó el ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg.

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La operación fue ejecutada en la madrugada del jueves 24 de septiembre y "se llevó a cabo en conjunto con las tropas norteamericanas y la (agencia antidrogas) DEA", informó Reimberg en su cuenta de X.

De acuerdo con el funcionario, unos 30 ecuatorianos fueron detenidos por mantener una relación directa con el CJNG, organización criminal que utilizaba el territorio ecuatoriano como corredor estratégico.

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Los nexos de Ecuador con el narco en México y Colombia

De acuerdo con las autoridades, la organización desarticulada se especializaba en el tráfico de cocaína producida en Colombia hacia mercados internacionales, principalmente Estados Unidos y Europa, utilizando los puertos de Guayaquil y Machala, ubicados en el suroeste del país andino.

Los operativos movilizaron un despliegue de 320 policías ecuatorianos y 50 uniformados del Comando Sur estadounidense participaron en acciones simultáneas en distintas ciudades, incluyendo una exclusiva zona residencial de Samborondón, localidad vecina a la ciudad portuaria de Guayaquil.

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Abatido alias Charlie, miembro de Los Choneros de Ecuador

Paralelamente, en un enfrentamiento con militares ecuatorianos y estadounidenses fue abatido alias Charlie, un miembro destacado de la banda ecuatoriana Los Choneros.

Según las autoridades, era uno de los criminales más buscados de ese grupo y mantenía nexos con el colombiano Frente Oliver Sinisterra, disidente de las extintas FARC, y con el propio CJNG. El operativo contra Charlie ocurrió en las afueras de Manta, otro puerto estratégico utilizado por el narcotráfico internacional.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se pronunció:

Este es el resultado para quienes buscan amenazar a los ecuatorianos y para quienes creen que pueden financiar el crimen desde cualquier parte del mundo.

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Las críticas por la lucha contra el crimen organizado en Ecuador

Quito y Washington mantienen operaciones cuestionadas que incluyen el hundimiento de embarcaciones de bandera ecuatoriana que presuntamente abastecen de combustible a lanchas del narco en alta mar.

Las operaciones militares generan preocupación en organizaciones de derechos humanos, que denuncian casos de abuso de fuerza, tortura y desaparición forzada.

En su reciente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, Noboa propuso crear un mecanismo internacional para rastrear y congelar los flujos financieros del crimen organizado.

Recibimos bastantes cuestionamientos en la lucha contra el crimen organizado y muy pocos cuestionamientos sobre la cantidad de víctimas que estamos teniendo del crimen organizado.

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Este artículo fue realizado con el apoyo de una inteligencia artificial y redactado por un periodista.

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