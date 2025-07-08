Emiratos Árabes Unidos niega que el ejército sudanés hubiera derribado un avión con mercenarios colombianos

Un funcionario de Emiratos Árabes Unidos negó la información que corrió sobre un avión derribado.

El funcionario negó que el Ejército de Sudán haya derribado en Dafur un avión emiratí que tenía mercenarios colombianos. “Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán”, le declaró a AFP.

Guerra en Sudán

La televisión estatal de Sudán señaló el miércoles 6 de agosto que la fuerza aérea destruyó un avión que supuestamente tenía mercenarios colombianos durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, Dafur.

Cabe recordar que este aeropuerto ha sido blanco de constantes ataques por parte de las fuerzas de Sudán, país que desde abril de 2023 ha estado en una guerra entre el Ejército, comandado por el general Abdel Fatah al Burhan; contra los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por Mohamed Daglo.

Este conflicto ha dejado decenas de muertos y una crisis humanitaria calificada como la peor en el mundo, según Naciones Unidas.

De igual forma, la guerra ha generado especulaciones sobre participación extranjera, concretamente por la que habrían estado recibiendo los paramilitares. El pasado lunes el gobierno de Sudán acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para que apoyaran a los paramilitares.

Presencia de mercenarios colombianos

Informes han detallado que desde finales de 2024, combatientes colombianos estuvieron en Dafur. Recientemente, las Fuerzas Conjuntas aliadas al Ejército, indicaron que 80 colombianos estarían en las filas de las FAR en El Fasher.

Estos mercenarios colombianos, que son soldados retirados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto interno en su país, han participado en los últimos años en varios conflictos y fueron reclutados por Emiratos para operaciones en Yemen y en el Golfo.