CANAL RCN
Internacional

Emiratos Árabes Unidos niega que el ejército sudanés hubiera derribado un avión con mercenarios colombianos

Sudán está sumida en una guerra entre el Ejército y los paramilitares de FAR.

Emiratos Árabes Unidos.
Emiratos Árabes Unidos. Foto: Freepik.

AFP

agosto 07 de 2025
09:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Un funcionario de Emiratos Árabes Unidos negó la información que corrió sobre un avión derribado.

Avión con mercenarios colombianos habría sido destruido en el aeropuerto de Darfur, Sudán
RELACIONADO

Avión con mercenarios colombianos habría sido destruido en el aeropuerto de Darfur, Sudán

El funcionario negó que el Ejército de Sudán haya derribado en Dafur un avión emiratí que tenía mercenarios colombianos. “Esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán”, le declaró a AFP.

Guerra en Sudán

La televisión estatal de Sudán señaló el miércoles 6 de agosto que la fuerza aérea destruyó un avión que supuestamente tenía mercenarios colombianos durante su aterrizaje en el aeropuerto de Nyala, Dafur.

Cabe recordar que este aeropuerto ha sido blanco de constantes ataques por parte de las fuerzas de Sudán, país que desde abril de 2023 ha estado en una guerra entre el Ejército, comandado por el general Abdel Fatah al Burhan; contra los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), dirigidos por Mohamed Daglo.

Este conflicto ha dejado decenas de muertos y una crisis humanitaria calificada como la peor en el mundo, según Naciones Unidas.

De igual forma, la guerra ha generado especulaciones sobre participación extranjera, concretamente por la que habrían estado recibiendo los paramilitares. El pasado lunes el gobierno de Sudán acusó a Emiratos de reclutar y financiar mercenarios colombianos para que apoyaran a los paramilitares.

Presencia de mercenarios colombianos

Informes han detallado que desde finales de 2024, combatientes colombianos estuvieron en Dafur. Recientemente, las Fuerzas Conjuntas aliadas al Ejército, indicaron que 80 colombianos estarían en las filas de las FAR en El Fasher.

Netanyahu anunció que prepara nuevas instrucciones sobre arremetida en Gaza
RELACIONADO

Netanyahu anunció que prepara nuevas instrucciones sobre arremetida en Gaza

Estos mercenarios colombianos, que son soldados retirados y exguerrilleros curtidos en medio siglo de conflicto interno en su país, han participado en los últimos años en varios conflictos y fueron reclutados por Emiratos para operaciones en Yemen y en el Golfo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Estados Unidos

Tiroteo en base militar de Georgia, Estados Unidos, deja cinco soldados heridos

Estados Unidos

¿Qué pasó en la reunión entre EE. UU. y Rusia?: Zelenski y Putin podrían reunirse en la Casa Blanca

Estados Unidos

Estados Unidos sanciona a líderes del Cártel del Noreste por narcoterrorismo y lavado de dinero

Otras Noticias

Balón de Oro

Es oficial: Se conocieron los nominados al Balón de Oro 2025: hay sorpresas

Conozca los nominados al Balón de Oro del año en curso.

Movistar Arena

Líder del grupo musical, Damas Gratis se pronunció sobre trágica noche en el Movistar Arena

Pablo Lescano, cantante de este grupo habló sobre los disturbios presentados en la noche del miércoles.

Artistas

Sara Uribe, la expareja de Fredy Guarín, tomó una inesperada decisión con su vida amorosa: ¿de qué se trata?

Nequi

La postura de Nequi si recibe una transferencia por error y no la regresa

Alimentos

Alimentos mínimamente procesados estarían relacionados con la pérdida de peso