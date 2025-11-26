Emiten orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo en Tailandia

Una orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo sacudió al polémico certamen apenas días después de su clausura, luego de que un tribunal tailandés acusara a Jakapong “Anne” Jakrajutatip de un presunto fraude cercano al millón de dólares.

La denuncia la presentó un cirujano plástico que afirma haber sido persuadido en 2023 para invertir en JKN Global Group, empresa de la que Jakapong es accionista y que comparte la propiedad del concurso.

De acuerdo con la declaración judicial, que llegó a manos de la agencia AFP, “la acusada invitó (al demandante) a invertir sabiendo que no podría devolver el dinero en el tiempo estipulado”. El monto en disputa asciende a 30 millones de bahts, equivalentes a unos 930.000 dólares (o 3’519.175.674 de pesos al cambio de noviembre de 2025).

Jakrajutatip habría escapado de sus responsabilidades judiciales viajando a México:

El veredicto debía conocerse el martes, pero la empresaria no acudió a la audiencia. Ante su ausencia, el tribunal emitió un orden de arresto en su contra y fijó una nueva fecha para anunciar su decisión: el 26 de diciembre. Mientras tanto, algunos medios locales afirman que Jakapong habría salido del país rumbo a México.

La crisis legal se suma a la estela de controversias que rodearon a la reciente edición de Miss Universo, celebrada la semana pasada y ganada por Miss México.

Miss Universo 2025: marcado por escándalos que salpican a los propietarios del certamen

El ambiente del certamen ya estaba caldeado tras varios episodios polémicos, entre ellos la transmisión en directo que se volvió viral en la que el empresario y presentador Nawat Itsaragrisil cuestionó duramente a la candidata mexicana Fátima Bosch, llegando incluso a llamarla “tonta” por compartir en redes sociales contenido promocional sobre Tailandia.

El futuro legal de Jakapong y el impacto que este caso pueda tener en la organización del concurso aún es incierto, en un año en el que Miss Universo estuvo constantemente bajo escrutinio.