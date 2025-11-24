CANAL RCN
Miss Noruega denuncia manipulación en el Top 10 de Miss Universo 2025

Por el momento, Miss Universo no se han pronunciado oficialmente sobre las declaraciones de Miss Noruega.

Miss Noruega denunció que el Top 10
Foto redes sociales @leonoralysglimt - AFP

noviembre 24 de 2025
05:16 p. m.
Se trata de Leonora Lysglimt-Rødland, quien fue Miss Noruega y reveló detalles sobre cómo se vivió el Miss Universo 2025.

Esto dijo Miss Noruega sobre Miss Universo 2025

Luego de la coronación de Fátima Bosch como la nueva Miss Universo 2025, ha empezado una controversia en el certamen de belleza más importante del mundo.

En esta ocasión, a través de las redes sociales, Leonora aseguró que la organización habría decidido el Top 10 con dos semanas de anticipación al evento final, celebrado el 21 de noviembre en Tailandia.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente entre todos los fanáticos, pues allí hablaba sobre cómo fue su experiencia y que pasaba sobre las finalistas del concurso.

Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?, destacó Miss Noruega.

Aunque la concursante no presentó pruebas en sus declaraciones, comentó que esa información circuló entre varias participantes días previos a la gala. Por el momento, Miss Universo no se han pronunciado oficialmente sobre esas declaraciones.

Esto dijo el exjurado sobre el fraude de Miss Universo 2025

Uno de los jueces de la edición 2025, Omar Harfouch, anunció que decidió abandonar el concurso una semana antes de la gala final. Según explicó, se realizó una votación secreta para preseleccionar a 30 participantes, quienes serían anunciadas al inicio del evento.

Harfouch afirmó que esta preselección fue realizada por personas ajenas al comité de jueces, situación que, a su juicio, comprometía la transparencia y la imparcialidad del certamen.

