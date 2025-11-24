Costa de Marfil se va de frente contra Miss Universo y renuncia a título: "Debo ser fiel a mis valores"

La edición número 74 de Miss Universo 2025 sigue generando controversia, especialmente luego del anuncio de Olivia Yacé, representante de Costa de Marfil, quien comunicó su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía.

Aunque inicialmente había aceptado la designación tras quedar en el Top 5, días después hizo pública su decisión junto con un mensaje que muchos han interpretado como una crítica directa al certamen y a su rol dentro de la organización.

En un comunicado difundido en Instagram, Yacé explicó que su participación en Miss Universo le permitió confirmar su capacidad para enfrentar adversidades, pero también la llevó a reflexionar sobre la importancia de mantenerse fiel a sus principios fundamentales: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades. Señaló que seguir afiliada al título continental limitaría su capacidad de defender plenamente esos valores.

Las razones detrás de la renuncia de Olivia Yacé

A lo largo de su mensaje, la marfileña remarcó que su principal propósito es convertirse en un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para niñas y jóvenes. Las invitó a superar límites, a ocupar espacios donde no siempre son esperadas y a abrazar con orgullo su identidad.

De acuerdo con su comunicado, renunciar al título le permitirá concentrarse por completo en esa misión, sin las restricciones que implicaría continuar vinculada al reconocimiento otorgado por la organización.

Asimismo, detalló que, para alcanzar su máximo potencial, necesita mantenerse firme en sus valores y en el camino que ha construido como embajadora y figura pública. Por esta razón, anunció no solo su renuncia al título de Miss Universo África y Oceanía, sino también a cualquier futura afiliación con el Comité de Miss Universo.

El llamado de Yacé a las comunidades afrodescendientes

Uno de los mensajes más destacados de su declaración fue dirigido a colectivos negros, africanos, caribeños, americanos y afrodescendientes. Olivia Yacé los animó a continuar ocupando espacios donde históricamente no han estado suficientemente representados y a abrir camino para quienes vendrán después.

Antes de cerrar su comunicado, felicitó a Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025, expresó su apoyo a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien se encuentra hospitaliza. Finalmente agradeció el respaldo recibido.