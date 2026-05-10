Emiten órdenes de detención contra dos ministros talibanes por persecución de mujeres y niñas

La Corte Penal Internacional (CPI) hizo públicas este lunes nuevas órdenes de detención contra dos altos funcionarios del Gobierno talibán de Afganistán, señalados de estar involucrados en la persecución de mujeres y niñas por razones de género, conducta que el tribunal considera un crimen de lesa humanidad.

Las órdenes están dirigidas contra Habibulá Agha, ministro de Educación, y Neda Mohammad Nadim, titular de Educación Superior. Aunque fueron emitidas el 9 de septiembre de 2025, permanecieron bajo reserva hasta su reciente divulgación.

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De acuerdo con la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, existen “motivos razonables” para considerar que ambos funcionarios podrían ser responsables de ordenar, instigar o solicitar la comisión del crimen de lesa humanidad de persecución por motivos relacionados con el género.

Según la información divulgada por el tribunal, Agha y Nadim mantienen una estrecha relación con el líder supremo de los talibanes, Hibatulá Ajundzada, y habrían desempeñado un papel relevante en la aplicación de las medidas que restringen el acceso de mujeres y niñas a la educación.

Una de las principales prohibiciones impuestas por las autoridades talibanes impide que las niñas continúen sus estudios después de los 12 años.

Las investigaciones de la CPI sitúan los presuntos crímenes en Afganistán desde el 15 de agosto de 2021, fecha en la que los talibanes retomaron el poder, y señalan que estas conductas habrían continuado al menos hasta el 20 de enero de 2025.

Ya existen órdenes contra otros líderes talibanes

Las nuevas órdenes se suman a las emitidas previamente por el tribunal con sede en La Haya contra otros dos altos dirigentes del régimen afgano: el líder supremo de los talibanes, Hibatulá Ajundzada, y el presidente del Tribunal Supremo afgano, Abdulhakim Haqqani.

Con estas actuaciones, la CPI incrementa la presión judicial internacional sobre los principales responsables de las políticas implementadas por los talibanes contra mujeres y niñas.

El Gobierno talibán respondió rechazando las actuaciones de la Corte Penal Internacional y aseguró que no reconoce la autoridad del organismo.

El portavoz principal del Gobierno afgano, Zabihullah Mujahid, sostuvo que las autoridades del país se rigen por la sharia islámica y por sus propios tribunales, y cuestionó la competencia de organismos internacionales para intervenir en estos asuntos.

“Nos regimos por los dictámenes de la sharia islámica y sus tribunales, no por entidades de inteligencia ni por los llamados tribunales”, afirmó Mujahid en un comunicado.

El funcionario también pidió a la CPI y a otras entidades internacionales abstenerse de realizar pronunciamientos que, según el Gobierno afgano, excedan sus competencias y jurisdicción.