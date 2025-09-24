EE. UU. lanza tres sondas para mejorar la predicción del clima espacial

El miércoles, desde Florida, un cohete de la empresa privada SpaceX despegó con tres sondas cuyo destino es el punto Lagrange 1, a 1,5 millones de kilómetros del Sol.

Este lugar es estratégico para medir la actividad solar y entender mejor la llamada meteorología espacial, clave para prevenir riesgos en distintos sectores.

Misiones y objetivos científicos

La primera misión es la sonda IMAP, desarrollada por la NASA, equipada con diez instrumentos diseñados para analizar la heliosfera, una burbuja protectora que resguarda al sistema solar de radiaciones cósmicas. “Se trata de una pieza clave del rompecabezas de la influencia del Sol”, señaló Nicky Fox, funcionaria de la agencia espacial, antes del lanzamiento.

La segunda es la sonda SWFO-L1, operada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), que tiene como misión detectar tormentas solares con unos minutos de anticipación. Aunque no evitará el impacto de estos eventos, ofrecerá tiempo para preparar respuestas como proteger a astronautas, advertir a pilotos sobre posibles fallas en sistemas GPS o ajustar las redes eléctricas frente a un impacto inminente.

La tercera sonda, también bajo la responsabilidad de la NASA, se concentrará en el estudio de la atmósfera externa terrestre para determinar cómo las tormentas solares la afectan directamente.

Relevancia para la seguridad en Tierra y el espacio

Las tormentas solares, generadas por erupciones en la superficie del Sol, liberan radiación de difícil predicción. Sus efectos pueden perturbar las telecomunicaciones, la aviación, los sistemas móviles, las redes eléctricas e incluso comprometer la seguridad de satélites y astronautas.

Con estas nuevas herramientas científicas, Estados Unidos busca avanzar en la detección temprana de estos fenómenos y reducir su impacto en la vida diaria y en las operaciones espaciales.