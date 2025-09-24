"Nunca habíamos vivido algo así": El pánico se apodera del régimen de Maduro por tensión con EE. UU.

El ambiente político en Venezuela alcanzó un nuevo nivel de alarma, a medida que la retórica y las acciones de Washington aumentan la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro.

"Nunca habíamos vivido algo así. Hay mucha confusión", es la frase que resume el clima de incertidumbre que permea el círculo más cercano del líder chavista.

Según información de El País de España, el temor a un escalamiento militar pasó de ser una posibilidad lejana a una preocupación real y palpable dentro del Palacio de Miraflores.

Maduro y Venezuela viven alta tensión tras amenazas de Estados Unidos

Las tensiones diplomáticas, que solían manifestarse de forma simbólica, ahora parecen haber cruzado una línea de no retorno.

Washington ha intensificado sus operaciones navales, justificándolas como parte de una estrategia antinarcóticos, lo que ha generado una fuerte reacción por parte de Caracas.

El régimen venezolano denunció que estas acciones son provocaciones directas y una amenaza a su soberanía, lo que ha llevado a Maduro a advertir sobre una posible "lucha armada" si el país llega a ser agredido.

Presión y paranoia en el régimen de Nicolás Maduro

La escalada de la presión militar no solo ha provocado una respuesta oficial, sino que también ha sembrado una profunda paranoia dentro del régimen venezolano.

Los rumores de deserciones, las supuestas conversaciones secretas entre altos mandos militares y la Casa Blanca, y la desconfianza hacia los interlocutores estadounidenses han creado un clima de sospecha y nerviosismo.

Aunque muchos de estos informes no pueden ser confirmados, alimentan la sensación general de que un evento significativo está a punto de ocurrir, lo que ha llevado al régimen a tomar medidas extraordinarias.

En respuesta a lo que perciben como una amenaza inminente, el régimen de Maduro ha incrementado sus llamados a la movilización de la población. Se ha ordenado una apertura masiva de milicias y se han intensificado los entrenamientos en barrios populares, buscando fortalecer la unión cívico-militares porque si algo llega a pasar Maduro declarará una “lucha armada” y “República en armas”

Esta retórica, junto con la movilización de estructuras populares, subraya la creencia de que la amenaza es seria y que el régimen debe prepararse para cualquier eventualidad.

En este escenario, la tensión entre el régimen de Maduro y Estados Unidos es más alta que nunca, con ambos bandos firmes en sus posturas y sin señales de una reducción en la confrontación.