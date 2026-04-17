Reconocido rapero fue arrestado en EE. UU. tras hallazgo de un cuerpo descuartizado en un carro vinculado a su nombre

Un caso que mezcla fama, desaparición y un hallazgo estremecedor sacude a Estados Unidos.

Un joven rapero en ascenso fue arrestado luego de que el cuerpo de una menor apareciera en condiciones macabras dentro de un vehículo vinculado a él.

Rapero fue arrestado en EE. UU. tras hallazgo de un cuerpo descuartizado

El rapero D4vd, conocido en el mundo musical y cuyo nombre real es David Burke, fue arrestado por la policía de Los Ángeles en el marco de la investigación por el asesinato de Celeste Rivas, una adolescente cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado.

Las autoridades confirmaron que el artista, de 21 años, fue detenido por su presunta relación con el crimen y permanecerá privado de la libertad sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

¿Qué se sabe del caso al que lo vinculan?

El caso se remonta al 8 de septiembre del año pasado, cuando las autoridades acudieron a un depósito de vehículos en Hollywood tras recibir denuncias de vecinos que alertaban sobre un fuerte olor.

En el lugar, los investigadores encontraron el cuerpo de la menor dentro del maletero de un Tesla registrado a nombre del rapero.

El cadáver estaba descuartizado y en estado de descomposición, lo que llevó a los forenses a concluir que había permanecido durante un largo periodo dentro del vehículo. Hasta ahora, la causa de la muerte sigue siendo materia de investigación.

La Fiscalía de Los Ángeles confirmó que tiene conocimiento de la captura y que el caso será revisado por la División de Delitos Mayores.

Se espera que el caso sea presentado ante la División de Delitos Mayores, momento en el cual los fiscales revisarán los hechos y las pruebas para determinar si existe evidencia suficiente para presentar cargos.

Además, se prevé que el próximo lunes se conozcan avances clave, una vez se defina si existen elementos suficientes para formalizar cargos en contra del artista.

¿Quién es la adolescente hallada descuartizada dentro del vehículo?

Celeste Rivas había sido reportada como desaparecida cuando tenía 13 años en el condado de Riverside, en el sureste de Los Ángeles. Su desaparición ya había generado preocupación, pero el hallazgo de su cuerpo en estas condiciones elevó la gravedad del caso.

RELACIONADO Nueva regla en vuelos cambia lo que puede llevar en su equipaje y muchos viajeros no lo saben

En el momento en que se conocieron los hechos, el rapero se encontraba en la recta final de una gira mundial, la cual fue suspendida de manera abrupta tras la conmoción que generó la investigación.

D4vd había alcanzado reconocimiento internacional en 2022 con su canción “Romantic Homicide”, que se viralizó en redes sociales como TikTok, posicionándolo como una de las nuevas figuras del rap.

Ahora, su nombre queda ligado a uno de los casos más fuertes en los últimos tiempos, mientras las autoridades avanzan en el esclarecimiento de los hechos.