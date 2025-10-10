Empiezan los despidos masivos en los EE. UU. por cierre del Gobierno

En el décimo día del cierre de Gobierno en los Estados Unidos, la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca (OMB por sus siglas en inglés) informó que iniciarán los despidos masivos sobre los que el presidente Trump advirtió hace unos días.

En palabras del jefe de la OMB, Russ Vought, "los RIFs (planes de fuerza en reducción de la plantilla de empleados federales) han empezado" y, según dijo un vocero de la entidad “serán sustanciales.

En peligro estarían 750.000 empleados federales que, con el cierre, fueron enviados a casa o siguieron trabajando, sin paga, mientras se aprueba en el Congreso el presupuesto para el próximo año.

¿Por qué el cierre de Gobierno afecta a los trabajadores federales de los EE. UU.?

Debido a que demócratas y republicanos no han logrado ponerse de acuerdo sobre el presupuesto, por los recortes que la administración Trump planea hacer a los subsidios de salud de millones de estadounidenses, el Gobierno no puede seguir gastando dinero y es, entonces, que declaró el cierre, el pasado miércoles, primero de octubre.

Desde el Congreso enviaron un parte de tranquilidad a los trabajadores, diciendo que recibirían su salario en pagos retroactivos; sin embargo, el presidente se mostró en desacuerdo e insinuó que aprovechará el cierre para realizar despidos en entidades que, según dijo, se han convertido en "agencias demócratas".

Sus declaraciones, buscarían presionar aún más a los congresistas de la minoría demócrata para aceptar su presupuesto. Sin embargo, las negociaciones parecen estancadas.

¿Qué entidades se verán afectadas con los despidos?

Trabajadores de entidades federales han empezado a advertir que recibieron su carta de despido vía mail. Ocurrió en agencias como el Departamento de Educación, Departamento del Tesoro y Departamento de Salud, sobre el que Andrew Nixon, jefe de comunicaciones de la cartera, dijo: “Durante la presidencia [de Joe] Biden, se convirtió en una burocracia hinchada, con un presupuesto que creció un 38% y una fuerza laboral que creció un 17%”.

Además, aunque no se ha hablado de despidos, se cree que, en los próximos días, 1,3 millones de trabajadores vinculados al servicio militar podrían dejar de recibir su salario, en medio de una crisis que tiene bloqueados los procesos de migración y a los aeropuertos con retrasos y cancelaciones por la falta de personal.