Empresas de paquetería dejaran de utilizar modelo de avión que sufrió aparatoso accidente en los Estados Unidos

Tras el accidente del McDonnell Douglas MD-11 en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, registrado la noche del martes, 4 de noviembre, que deja un saldo de 14 víctimas fatales, las empresas de mensajería estadounidense United Parcel Service (UPS) y FedEx decidieron suspender de manera temporal el uso de aviones del mismo modelo.

En el caso de UPS, representan el 9% de su flota y en el de FedeEx, el 4%. Pero insisten en que es una medida “a modo de precaución”, tras el pronunciamiento oficial de la Boeing, casa matriz de la empresa fabricante.

"Tomamos esta decisión de manera proactiva por recomendación del fabricante (…) Nada nos es más importante que la seguridad de nuestros empleados y de las comunidades a las que prestamos servicios", precisó la UPS.

Aunque, según FedEx, la suspensión se aplicará "en lo que se realizan revisiones minuciosas de seguridad por sugerencia del fabricante".

Autoridades estadunidenses investigan las causas del siniestro:

Además de la UPS y FedEx, la única otra empresa estadunidense que realizaba vuelos con el modelo MS-1 es la Western Global Airlines, pero tres cuartas partes no se encuentran en operación.

El caso está en manos de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y se sabe que durante al menos 37 segundos una campana sonó en la fase de despegue, pero pasarán meses antes de conocer lo que ocurrió en cabina de este vuelo de carga, con destino Honolulu, Hawaii.

Sin embargo, el exinvestigador federal de incidentes aéreos, Jeff Guzzetti, dijo a la AFP que "todo parece haber ocurrido en un momento del despegue cuando ya habría quedado fuera de consideración abortar la operación", y "lo más probable es que ya había pasado el tiempo para tomar la decisión crítica de quedarse en la pista [...] habrá que investigar a fondo qué opciones todavía tenía, o no, la tripulación navegante".