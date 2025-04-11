VIDEO | Impresionantes imágenes de la explosión tras accidente de un avión en Estados Unidos

En la noche de este martes 4 de noviembre, un avión de carga se estrelló en el aeropuerto de Louisville en Estados Unidos.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el accidente se presentó sobre las 5:15 p.m. (hora local). El vuelo 2976 había despegado en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville.

Tres tripulantes en el avión: aún no se confirman heridos o muertos

Sin embargo, a los pocos minutos tuvo el percance y se accidentó en medio del retroceso. FlightRadar 24 indicó que estos vuelos hacia Hawái suelen durar ocho horas y media.

El avión, modelo McDonnell Douglas MD-11, tenía como destino llegar al aeropuerto internacional Daniel K. Inouye de Honolulu, Hawái. Además, se supo que era un vuelo de la empresa UPS.

La compañía informó que el vuelo tenía tres tripulantes, sin especificar sobre muertos o heridos. En diálogo con WLKY-TV, el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, sostuvo que la razón pudo haber sido el combustible.

Avión de carga era de la empresa UPS

El medio de comunicación norteamericano también reveló imágenes del accidente. El avión terminó consumido por las llamas. Una fuente gubernamental le confirmó la veracidad del material a Reuters.

El aeropuerto de Louisville es la casa de UPS Worldport, la central global de operaciones de carga aérea de la empresa. Tras el accidente, es probable que haya demoras en la entrega de paquetes a los clientes. Paralelamente, se tomó la decisión de cerrar la pista.

A través de X, se pronunció Andy Beshear, gobernador de Kentucky: “Estamos al tanto de un reporte de accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville . Los servicios de emergencia están en el lugar y compartiremos más información a medida que esté disponible. Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto compartiremos más información”.