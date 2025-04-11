CANAL RCN
Internacional Video

VIDEO | Impresionantes imágenes de la explosión tras accidente de un avión en Estados Unidos

El avión se estrelló cuando estaba despegando. Las llamas consumieron todo a su paso.

AFP - Reuters

noviembre 04 de 2025
08:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En la noche de este martes 4 de noviembre, un avión de carga se estrelló en el aeropuerto de Louisville en Estados Unidos.

Estados Unidos realiza un nuevo despliegue en el Caribe ¿De qué se trata?
RELACIONADO

Estados Unidos realiza un nuevo despliegue en el Caribe ¿De qué se trata?

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el accidente se presentó sobre las 5:15 p.m. (hora local). El vuelo 2976 había despegado en el aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville.

Tres tripulantes en el avión: aún no se confirman heridos o muertos

Sin embargo, a los pocos minutos tuvo el percance y se accidentó en medio del retroceso. FlightRadar 24 indicó que estos vuelos hacia Hawái suelen durar ocho horas y media.

El avión, modelo McDonnell Douglas MD-11, tenía como destino llegar al aeropuerto internacional Daniel K. Inouye de Honolulu, Hawái. Además, se supo que era un vuelo de la empresa UPS.

La compañía informó que el vuelo tenía tres tripulantes, sin especificar sobre muertos o heridos. En diálogo con WLKY-TV, el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, sostuvo que la razón pudo haber sido el combustible.

Avión de carga era de la empresa UPS

El medio de comunicación norteamericano también reveló imágenes del accidente. El avión terminó consumido por las llamas. Una fuente gubernamental le confirmó la veracidad del material a Reuters.

El plan con el que EE. UU. buscaría estar cada vez más cerca de Venezuela: ¿Preocupación para Maduro?
RELACIONADO

El plan con el que EE. UU. buscaría estar cada vez más cerca de Venezuela: ¿Preocupación para Maduro?

El aeropuerto de Louisville es la casa de UPS Worldport, la central global de operaciones de carga aérea de la empresa. Tras el accidente, es probable que haya demoras en la entrega de paquetes a los clientes. Paralelamente, se tomó la decisión de cerrar la pista.

A través de X, se pronunció Andy Beshear, gobernador de Kentucky: “Estamos al tanto de un reporte de accidente aéreo cerca del Aeropuerto Internacional de Louisville . Los servicios de emergencia están en el lugar y compartiremos más información a medida que esté disponible. Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados. Pronto compartiremos más información”.

 

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Argentina

Tras ser expulsado de una fiesta, hombre regresó con escopeta en mano y disparó contra uno de los asistentes

Artistas

Dolor profundo en el cine y la televisión: murió una icónica leyenda de Hollywood

Viral

Abren investigación a cuatro gigantes del comercio por vender artículos eróticos con apariencia infantil

Otras Noticias

Artistas

Reconocido actor confirmó el fin de su relación: ¿qué pasó?

El actor abrió su corazón ante los medios de comunicación. ¿Contó cuál fue la causa de la ruptura?

Abuso

Jaime Esteban Moreno llegó completamente inconsciente al hospital: esto reveló el reporte médico

El informe confirma lo que ocurrió tras la brutal golpiza que recibió antes de ser trasladado.

Tottenham

El tremendo golazo del Tottenham que califican como el mejor del año en Champions

Empleo en Colombia

El patrón que afecta a los empleados más eficientes y que no se quejan en las empresas

Alimentos

¿Por qué los expertos recomiendan la manzana verde como escudo anti-enfermedades?