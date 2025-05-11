CANAL RCN
¿Cuántos muertos dejó el trágico accidente aéreo en EE. UU. captado en video?

El avión de carga de UPS se estrelló y todo quedó grabado en video. El accidente ocurrió al despegar del aeropuerto.

Foto: AFP

AFP

noviembre 05 de 2025
12:40 p. m.
Al menos nueve personas murieron y varias más resultaron heridas luego de que un avión de carga de UPS se estrellara el martes poco después de despegar del Aeropuerto Internacional de Louisville, en Kentucky, anunció el miércoles el gobernador.

El avión explotó en llamas al impactar contra negocios cercanos al aeropuerto, generando una enorme columna de humo negro sobre la zona. El gobernador Andy Beshear, confirmó el número de víctimas.

Kentucky, nuevas noticias tristes nos llegan de Louisville. El número de víctimas asciende a nueve y podría aumentar. En este momento, esas familias necesitan sus oraciones, amor y respaldo.

El accidente dejó asimismo 11 heridos.

Detalles del trágico accidente de un avión de UPS

La Adminsitración Federal de Aviación (FAA) informó que el vuelo 2976 de UPS se estrelló hacia las 17H15 locales, e identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 que partía de Kentucky con destino a Hawái.

Una grabación del sitio del accidente mostró una gran cantidad de escombros mientras bomberos combatían el incendio que provocó el impacto.

Un edificio cercano parecía tener algunos daños causados posiblemente por el accidente.

Investigan las causas del fatal accidente en Kentucky, Louisville

La causa del accidente está bajo investigación de la FAA y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTBS).

Un video amateur difundido por la cadena local WLKY muestra el motor izquierdo del avión incendiado, mientras el aparato avanza por la pista intentando despegar, antes de explotar más lejos en medio de una amplia humareda negra.

El avión terminó a unos 5km del aeropuerto, según la policía.

Los vuelos anulados el martes por la noche retomaron en el aeropuerto internacional Mohamed Ali de Louisville, anunció el miércoles por la mañana el alcalde de la ciudad, Craig Greenberg.

UPS en tanto suspendió toda la operativa de clasificación de paquetes en el lugar por segundo día consecutivo.

Louisville es el centro principal para envíos aéreos de UPS en Estados Unidos, según la empresa.

